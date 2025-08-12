El Banco de Córdoba consolida su liderazgo en el financiamiento de la compra de automóviles y alcanza el 50% del mercado de préstamos otorgados en Córdoba. En un contexto de fuerte competencia, es el banco más elegido por los cordobeses que adquieren sus vehículos en las concesionarias adheridas a su línea.

La cartera crediticia de Bancor que cumple 10 años, se encuentra disponible en 163 concesionarios de la provincia y registra un crecimiento sostenido, más allá de las coyunturas. En el último año, operó un volumen de $212 mil millones en préstamos, un aumento del 160% con respecto al año anterior. El número de operaciones acompañó este salto, pasando de 6.000 a 16.500 en el mismo lapso.

En el marco del encuentro más relevante del sector automotriz y su cadena de valor realizado en Córdoba la primera semana de agosto, el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, anticipó el lanzamiento de préstamos prendarios en los próximos días. Un anuncio relevante para los clientes y las concesionarias que vendrá a complementar la actual línea a sola firma.

Durante el 1º Foro Internacional Automotriz Córdoba (FIAC), la 6° Convención Regional de ACARA y el AutoShow Córdoba 2025, Paolasso presentó también innovaciones claves ya disponibles para estas operatorias. Según anunció, se eliminan los tiempos de espera y ahora la liquidación online será inmediata. Esto permitirá que los clientes obtengan la aprobación y el desembolso en el momento, reforzando la agilidad que caracteriza a la plataforma digital De Una! por donde se gestiona la línea.

La alta performance de la cartera crediticia de Banco de Córdoba continúa expandiendo su propuesta de valor y optimizando procesos que se suman a los ya existentes que marcaron una transformación del mercado en la gestión de la financiación de automotores en Córdoba y el país.

Características de la línea para financiación de autos:

Tramitación directamente en la concesionaria.

Gestión 100% online.

Pueden acceder clientes y no clientes de Bancor.

Financiación de hasta el 100% del vehículo.

Para compra de autos nuevos o usados.

Sin gastos de otorgamiento

Plazos de hasta 72 meses y tasas competitivas.

En pesos y en Uvas.

Disponible en 163 concesionarias de toda la provincia de Córdoba. Pueden consultarse aquí