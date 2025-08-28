Conocé las diferentes alternativas y costos para construir o reparar tu techo en Córdoba
Guía completa de la mano de Chamtac techistas sobre todo lo relacionado a reparación y construcción de nuevos techos.
Esta guía de precios ha sido elaborada por Chamtac Techistas en Córdoba, empresa especializada en construcción, reparación e impermeabilización de techos con técnicos certificados y garantía escrita. Nuestro objetivo es brindar una referencia clara y actualizada sobre los costos por m² en 2025 de las principales soluciones disponibles en la provincia.
A continuación, encontrarás valores estimativos de construcción de techos de chapa, pérgolas, impermeabilización y aislación con celulosa proyectada, junto con sus ventajas técnicas.
Construcción de techos de chapa en Córdoba
Los techos de chapa son la opción más utilizada en Córdoba por su practicidad, costo competitivo y rapidez de colocación.
- Precio de construcción de techos de chapa: 100 USD por m² (materiales y mano de obra incluidos).
Ideales para viviendas, ampliaciones y galpones.
Construcción de pérgolas
Las pérgolas se consolidan como una alternativa moderna para ampliar espacios exteriores y generar sombra con estilo arquitectónico.
- Precio de construcción de pérgolas: 120 USD por m².
Una solución versátil para jardines, terrazas y comercios.
Impermeabilización de techos en Córdoba
La impermeabilización es una inversión esencial para proteger cubiertas de chapa, tejas o losa contra filtraciones y humedad. Los costos dependen de la técnica empleada (membranas, pinturas, sistemas proyectados).
- Precio de impermeabilización de techos: desde $16.500 hasta $39.500 por m².
Fundamental para prolongar la vida útil de cualquier techo.
Celulosa proyectada para aislación térmica y acústica
La celulosa proyectada ofrece un balance óptimo entre eficiencia térmica, acústica y sostenibilidad.
- Precio de celulosa proyectada: desde $14.000 por m².
Recomendaciones finales
- Para obras nuevas: techos de chapa y pérgolas son las opciones más prácticas.
- Para techos existentes: la impermeabilización y la celulosa proyectada son las soluciones más efectivas para mejorar durabilidad y eficiencia energética.
- En todos los casos, es esencial contratar especialistas en techos certificados que ofrezcan garantía escrita.