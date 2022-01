Se acabaron las pilas de carpetas de archivo para llevar tus cuentas. De la mano de la digitalización, podés gestionar desde el pago de tu factura hasta cualquier trámite sin necesidad de utilizar papel. Es por ello que te invitamos a adherirte al servicio de envío digital y que conozcas por qué es la mejor opción:

- Es un medio seguro para recibirla, llega a la casilla de correo que elijas.

- Llega siempre a tiempo, no se vuela, ni se pierde.

- No ocupa lugar físico y no es necesario imprimirla: podes abonarla on line en ESPACIO CLIENTES o en cualquier Rapipago o Pago Fácil con sólo decir los números de tu Unidad de Facturación.

- Acceder al servicio es muy fácil, es gratuito, sólo necesitas una casilla de correo y podés gestionarlo ingresando aquí o a través de la APP de Aguas Cordobesas.

- Nos ayudás a disminuir el uso de papel para gestiones que no lo requieren, contribuyendo a disminuir la tala de árboles que se requieren para su fabricación.

¿Cuál es el impacto de la producción de papel en el medioambiente?

Producir una tonelada de papel implica talar unos 24 árboles y, poner en circulación un kilo de este producto requiere hasta 324 litros de agua y el consumo de cuatro kilovatios de energía. De esta manera, si cada millón de facturas en papel precisa de 10.000 kg de madera, al facturar electrónicamente se evita talar un centenar de árboles, reduciendo 0,72 Tm emisiones de CO2.

¡Esto es una contribución realmente importante a la salud del planeta! Y, al mismo tiempo, ¡ahorramos unos 3.700.000 litros de agua que requiere su producción!

Si tenés un mail, podés ayudarnos a construir un planeta mejor y hacer que tus trámites en

Aguas sean más simples. Comenzá ahora mismo, ingresando aquí.