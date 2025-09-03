En Chamtac Pérgolas y Decks nos especializamos en transformar los espacios al aire libre en ambientes únicos, funcionales y estéticamente atractivos. Nuestra empresa trabaja en toda la provincia de Córdoba, ofreciendo una amplia variedad de pérgolas y decks adaptados a cada necesidad. Con nosotros, no solo accedés a diseños personalizados, sino también a la tranquilidad de contar con financiación sin interés, lo que convierte tu proyecto en una inversión accesible y segura. Si buscás calidad, confianza y la experiencia de un equipo que ya cuenta con más de 20 reseñas positivas en Google, todas de 5 estrellas, estás en el lugar correcto. Consultá por financiación y descubrí cómo mejorar tus ambientes al aire libre con nosotros.

Tipos de pérgolas disponibles

En Chamtac ofrecemos tres modelos principales de pérgolas, cada uno con características y beneficios específicos. La pérgola con cielorraso de chapa transparente es ideal para quienes buscan luminosidad natural y protección contra los rayos UV, permitiendo disfrutar del exterior sin renunciar a la claridad.

Propia La pérgola con cielorraso de madera se destaca por su calidez, elegancia y resistencia, convirtiéndose en una opción perfecta para hogares y comercios que desean un acabado premium.

Finalmente, la pérgola de PVC es una alternativa versátil y de bajo mantenimiento, diseñada para quienes priorizan la practicidad sin resignar estética.

Todas nuestras pérgolas pueden adaptarse a distintos espacios, brindando confort y valor agregado a cada propiedad.

Decks de madera y PVC

Nuestros decks son otra solución ideal para renovar ambientes exteriores. El deck de madera aporta naturalidad, resistencia y un estilo sofisticado que realza patios, jardines y galerías. Su durabilidad lo convierte en una opción confiable para quienes valoran la estética clásica.

El deck de PVC, por su parte, ofrece una alternativa práctica y moderna: es impermeable, de fácil limpieza y altamente resistente a las condiciones climáticas.

Esta variedad asegura que cada cliente encuentre la opción que mejor se ajuste a sus preferencias y necesidades. Ambos tipos de decks transforman el exterior en un lugar cómodo y elegante.

Beneficios de elegir Chamtac Pérgolas y Decks

Elegir a Chamtac significa acceder a un servicio integral que combina experiencia, calidad y compromiso.

Diseños a medida para cada espacio.

Financiación sin interés.

Más de 20 reseñas de clientes satisfechos en Google, todas con 5 estrellas.

Cobertura en toda la provincia de Córdoba para hogares, comercios e industrias.

Cada proyecto se realiza con atención al detalle y materiales de primera calidad, asegurando resultados duraderos y estéticamente superiores.

Cómo transformar tu hogar o comercio con pérgolas y decks

Las pérgolas y decks no solo cumplen una función estética, sino que también generan espacios funcionales para disfrutar con familia o amigos. Una pérgola puede ampliar tu living hacia el exterior, mientras que un deck aporta un área cómoda para reuniones sociales o descanso. En comercios y restaurantes, estas estructuras crean ambientes atractivos que invitan a los clientes a permanecer más tiempo. Además, estas mejoras aumentan el valor de tu propiedad, convirtiéndose en una inversión que combina disfrute inmediato y revalorización a futuro.

