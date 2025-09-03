Señal enciende la primera pantalla led curva en la Ciudad de Córdoba

La empresa Señal, referente en publicidad exterior en Córdoba, acaba de encender la primera pantalla curva de la ciudad, un hito que representa mucho más que un avance estético o técnico: simboliza el comienzo de una nueva era para la comunicación urbana local.

Ubicada en pleno centro de la Ciudad en Avenida Maipú y 25 de Mayo, esta pantalla con tecnología LED de última generación —como se utiliza en grandes capitales del mundo como Nueva York, Madrid o Shanghái— forma parte de una estrategia más ambiciosa: convertir a la vía pública en un canal de comunicación inteligente, medible y planificable, tal como ocurre en el mundo digital.

“Durante mucho tiempo, la publicidad exterior fue tratada como un cartel más. En Señal entendemos que hoy debe ser una herramienta de comunicación estratégica, con planificación por audiencias, diseño creativo y tecnología que potencie el impacto”, explica Agustín Ortega, director de la compañía.

Además de la nueva pantalla curva, Señal está lanzando un sistema integral que permite a las marcas conocer el alcance real de sus campañas en la vía pública, con datos como cantidad estimada de visualizaciones, segmentación por audiencias y métricas de impacto.

Hoy Señal es la empresa local que combina todos los formatos existentes del mundo OOH tradicionales y digitales (DOOH), con una visión integrada y profesional, capaz de acompañar a las marcas desde la estrategia hasta la ejecución y medición.

“Lo que hacemos no es vender espacios, es diseñar experiencias. Creamos estrategias que piensan en cómo se mueve la gente por la ciudad, qué formatos le hablan mejor a cada audiencia y cómo se puede contar una historia de marca en movimiento”, agrega Agustín.

La industria de la publicidad exterior en Córdoba es históricamente fragmentada y muchas veces informal. Desde hace años, Señal busca profesionalizar el sector con estándares de calidad más altos, creatividad aplicada y un servicio consultivo. El lanzamiento de este nuevo sistema también va a marcar un punto de inflexión en ese camino.

“Queremos que Córdoba esté a la altura de las grandes ciudades del mundo, y eso requiere repensar cómo se comunica en el espacio urbano. Con esta nueva pantalla y esta forma de trabajar, demostramos que se puede hacer publicidad exterior con estrategia, medición e impacto real.”

Con una presencia consolidada en los puntos más transitados de la ciudad y una estructura capaz de acompañar a grandes marcas, pymes y organismos públicos, Señal reafirma su rol como la empresa que lidera el presente y futuro del OOH en Córdoba.

