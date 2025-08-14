Subasta de vehículos en Córdoba: precios base desde $300.000

Este mes, Córdoba vuelve a ser sede en un evento imperdible organizado por BidBit Subastas Online, en colaboración con Banco Santander Rio y Banco Supervielle, ofreciendo una subasta de Vehículos por Ejecución Prendaria. Esta propuesta se presenta como una excelente alternativa tanto para quienes buscan su primer vehículo, como para empresas y revendedores que deseen aprovechar esta ocasión única.

Detalles de los eventos

La subasta por Ejecución Prendaria con Banco Santander Rio se realizará el Miércoles 20 de Agosto a las 11:30 hs. Además, quienes estén interesados podrán ver en detalle los vehículos los días 18 y 19 de Agosto, entre las 11:00 y las 17:00 hs.

En el caso de la Subasta por Ejecución prendaria junto a Banco Supervielle, se llevará a cabo el Viernes 22 de agosto a las 11:30 hs, con su respectiva exhibición el día 21 de agosto entre las 11 y 17 hs.

Las exhibiciones se realizarán en En POLO 52 Parque Industrial, sito en Pilar a 500 mts. de Av. Circunvalación, Au Córdoba - Rosario, para ver el estado de cada unidad antes de realizar sus ofertas.

En BidBit, donde el precio lo pones vos

En esta edición se subastarán más de 120 vehículos entre las dos subastas, con precios de base desde $300.000 para motos y $500.000 para autos.

Para participar, los interesados deberán abonar una Garantía de Cumplimiento de $500.000, la cual habilita a realizar ofertas sobre los distintos lotes. Esta garantía es reembolsable en caso de no resultar comprador, y asegura un entorno seguro y transparente para todos los participantes.

¿Cómo participar?

Registro previo: para ser parte de la subasta, los interesados deben registrarse previamente a través de https://link.bidbit.ar/ejecucion.prendaria.agosto

Exhibición de vehículos: habrá una oportunidad de revisar los vehículos antes de la subasta para asegurarte de conocer el estado de cada unidad.

Para más información sobre el catálogo de vehículos y los requisitos para participar, visita www.bidbit.ar o comunícate al 11 5464-1331.

Vehículo: CITROEN C4 CACTUS. Modelo: 2019

Vehículo: Fiat Cronos Drive. Modelo: 2023

Vehículo: Nissan Frontier. Modelo: 2013

Vehículo: Bajaj Rouser 200. Modelo: 2024

Vehículo: Mercedes Benz Sprinter. Modelo: 2024

Vehículo: Foton Auman Estm 245. Modelo: 2024

Vehículo: Citroen C4 Lounge. Modelo: 2016

Vehículo: Chevrolet Tracker. Modelo: 2014

Vehículo: Ford Ranger. Modelo: 2010