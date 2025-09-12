Subasta de vehículos en Córdoba y Buenos Aires: precios base desde $300.000

Detalles de los eventos

En el caso de la Ejecución Prendaria con Banco Santander Río, se llevarán a cabo dos tipos de subasta:

Primero, se subastará un tractor New Holland TT 4.65 4WD, modelo 2023, el jueves 18 de septiembre a las 11:00 hs. Una vez finalizada esta, comenzará la subasta de vehículos.

Además, quienes estén interesados podrán ver los vehículos en detalle los días 16 y 17 de septiembre, entre las 11:00 y las 17:00 hs.

Por su parte, la subasta por Ejecución Prendaria junto al Banco Supervielle se realizará el miércoles 24 de septiembre a las 11:30 hs, con exhibiciones los días 22 y 23 de septiembre, entre las 11:00 y las 17:00 hs.

Ambas exhibiciones se llevarán a cabo en POLO 52 Parque Industrial, ubicado en Pilar, a 500 metros de Av. Circunvalación, Autopista Córdoba – Rosario, donde los interesados podrán verificar el estado de cada unidad antes de realizar sus ofertas.

En BidBit, donde el precio lo pones vos

En esta edición se subastarán más de 150 vehículos entre las dos subastas, con precios de base desde $300.000 para motos y $500.000 para autos.

Para participar, se requiere una Garantía de Cumplimiento de $500.000. Este monto es reembolsable si no se concreta una compra y permite a los interesados realizar ofertas sobre los distintos lotes, garantizando un proceso seguro y transparente para todos.

¿Cómo participar?

Registro previo: para ser parte de la subasta, los interesados deben registrarse previamente a través de https://link.bidbit.ar/ejecucion.prendaria.septiembre

Exhibición de vehículos: habrá una oportunidad de revisar los vehículos antes de la subasta para asegurarte de conocer el estado de cada unidad.

Para más información sobre el catálogo de vehículos y los requisitos para participar, visita www.bidbit.ar o comunícate al 11 5464-1331.

Vehículo: Tractor New Holland TT 4.65 4WD. Modelo: 2023

Vehículo: Nissan Frontier. Modelo: 2024

Vehículo: Volkswagen Polo Trendline. Modelo: 2018

Vehículo: Renault Kangoo Express. Modelo: 2024

Vehículo: Chevrolet Tracker. Modelo: 2017

Vehículo: Volkswagen Saveiro. Modelo: 2014