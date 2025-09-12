Subasta de vehículos en Córdoba y Buenos Aires: precios base desde $300.000
Córdoba vuelve a ser protagonista con un evento que no te podés perder. BidBit Subastas Online, en conjunto con Banco Santander Río y Banco Supervielle, lanza una nueva subasta de vehículos por ejecución prendaria. Ya sea que estés buscando tu primer auto, maquinaria agrícola, renovar flota de autos o simplemente cambiar tu vehículo, esta es tu oportunidad.
Detalles de los eventos
En el caso de la Ejecución Prendaria con Banco Santander Río, se llevarán a cabo dos tipos de subasta:
Primero, se subastará un tractor New Holland TT 4.65 4WD, modelo 2023, el jueves 18 de septiembre a las 11:00 hs. Una vez finalizada esta, comenzará la subasta de vehículos.
Además, quienes estén interesados podrán ver los vehículos en detalle los días 16 y 17 de septiembre, entre las 11:00 y las 17:00 hs.
Por su parte, la subasta por Ejecución Prendaria junto al Banco Supervielle se realizará el miércoles 24 de septiembre a las 11:30 hs, con exhibiciones los días 22 y 23 de septiembre, entre las 11:00 y las 17:00 hs.
Ambas exhibiciones se llevarán a cabo en POLO 52 Parque Industrial, ubicado en Pilar, a 500 metros de Av. Circunvalación, Autopista Córdoba – Rosario, donde los interesados podrán verificar el estado de cada unidad antes de realizar sus ofertas.
En BidBit, donde el precio lo pones vos
En esta edición se subastarán más de 150 vehículos entre las dos subastas, con precios de base desde $300.000 para motos y $500.000 para autos.
Para participar, se requiere una Garantía de Cumplimiento de $500.000. Este monto es reembolsable si no se concreta una compra y permite a los interesados realizar ofertas sobre los distintos lotes, garantizando un proceso seguro y transparente para todos.
¿Cómo participar?
Registro previo: para ser parte de la subasta, los interesados deben registrarse previamente a través de https://link.bidbit.ar/ejecucion.prendaria.septiembre
Exhibición de vehículos: habrá una oportunidad de revisar los vehículos antes de la subasta para asegurarte de conocer el estado de cada unidad.
Para más información sobre el catálogo de vehículos y los requisitos para participar, visita www.bidbit.ar o comunícate al 11 5464-1331.
Vehículo: Tractor New Holland TT 4.65 4WD. Modelo: 2023
Vehículo: Nissan Frontier. Modelo: 2024
Vehículo: Volkswagen Polo Trendline. Modelo: 2018
Vehículo: Renault Kangoo Express. Modelo: 2024
Vehículo: Chevrolet Tracker. Modelo: 2017
Vehículo: Volkswagen Saveiro. Modelo: 2014