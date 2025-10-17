Vehículos desde $300.000: nueva subasta en Córdoba y Buenos Aires

Córdoba se prepara para una nueva oportunidad que no podés dejar pasar. BidBit Subastas Online, junto a Banco Santander Rio, presenta una subasta exclusiva de vehículos por ejecución prendaria, dividida en dos días llenos de oportunidades. Si estás pensando en comprar tu primer auto, renovar tu flota o cambiar tu vehículo actual, este evento es para vos.

Detalles de los eventos

La subasta se realizará en dos jornadas: miércoles 22 de octubre y viernes 24 de octubre a las 12:00 hs. Además, quienes estén interesados podrán ver los vehículos en detalle los días 20 y 21 de octubre, entre las 11:00 y las 17:00 hs.

Ambas exhibiciones se llevarán a cabo en POLO 52 Parque Industrial, ubicado en Pilar, a 500 metros de Av. Circunvalación, Autopista Córdoba–Rosario, donde los interesados podrán verificar el estado de cada unidad antes de realizar sus ofertas.

En BidBit, donde el precio lo pones vos

En esta edición se subastarán más de 180 vehículos entre las dos subastas, con precios de base desde $300.000 para motos y $500.000 para autos.

Para participar, se requiere una Garantía de Cumplimiento de $500.000. Este monto es reembolsable si no se concreta una compra y permite a los interesados realizar ofertas sobre los distintos lotes, garantizando un proceso seguro y transparente para todos.

¿Cómo participar?

Registro previo: para ser parte de la subasta, los interesados deben registrarse previamente a través de https://link.bidbit.ar/ejecucion.prendaria.octubre

Exhibición de vehículos: habrá una oportunidad de revisar los vehículos antes de la subasta para asegurarte de conocer el estado de cada unidad. Para más información sobre el catálogo de vehículos y los requisitos para participar, visita www.bidbit.ar o comunícate al 11 5464-1331.

Vehículo: Peugeot 208 Allure Modelo: 2024

Vehículo: Toyota Hilux 4x4 Modelo: 2017

Vehículo: Peugeot 208 Style Modelo: 2023

Vehículo: Foton Auman Estm 245 Modelo: 2024

Vehículo: Bajaj Rouser 200 Modelo: 2024