La ventilación y la climatización correctas impactan directo en seguridad, productividad y costos energéticos. En Elemak (https://elemak.com/) diseñamos, fabricamos e instalamos ventiladores, extractores y caloventores industriales para todo tipo de industrias en Argentina. Vendemos a todo el país y ofrecemos ingeniería e instalación en CABA y AMBA, con soporte técnico y postventa.

¿Qué problema resolvemos?

Control de temperatura, humedad y contaminantes (polvo, vapores, olores).

Renovación de aire y confort térmico para operarios.

Extracción localizada en procesos y cocinas industriales.

Calefacción eficiente de grandes volúmenes en invierno.

Cumplimiento de normas de higiene y seguridad.

Nuestros diferenciales

Ingeniería a medida: cálculo de caudal (m³/h), presión estática, pérdidas de carga y nivel sonoro según proceso y layout.

Fabricación nacional con materiales de alto desempeño y terminaciones de calidad.

Instalación profesional en CABA/AMBA y red de envíos a todo el país.

Garantía y postventa, repuestos y mantenimiento programado.

Financiación y asesoramiento técnico-comercial.

Confían en nosotros: Ledesma, Toyota, Laboratorios Robertet, Loginter, Cinter, Transener, Aeropuertos Argentina 2000.

Líneas de producto

Extractores industriales (axiales y centrífugos)

Axiales: ideales para alto caudal con baja presión, inyección o extracción en muros o conductos cortos. Ver modelos: Extractor axial (https://elemak.com/extractores-industriales/extractor-axial/).

Centrífugos: recomendados para recorridos con conductos y mayores pérdidas de carga, cabinas, filtraciones y campanas. Ver modelos: Extractor centrífugo (https://elemak.com/extractores-industriales/extractor-centrifugo/).

Usos típicos: galpones logísticos, naves de producción, laboratorios, talleres, cabinas de pintura, gastronomía y retail.

Cómo elegimos el equipo: combinamos caudal (m³/h), recambios/hora, presión disponible, diámetro de conductos, temperatura del aire, nivel sonoro y eficiencia del conjunto motor–hélice–carcasa.

Extractores eólicos

Solución pasiva y de bajo mantenimiento para renovación continua sin consumo eléctrico.

Muy usados en naves amplias, depósitos y techos metálicos. Ver: Extractor eólico (https://elemak.com/extractores-eolicos/extractor-eolico/).

Ventiladores industriales

Axiales o centrífugos para inyección, extracción o recirculación.

Disponibles en versiones monofásicas y trifásicas, con opciones para intemperie, baja/alta velocidad, tolvas y accesorios.

Consultanos por ventilador industrial trifásico para tu proceso.

Caloventores industriales (eléctricos y a gas)

Climatización de grandes volúmenes con arranque rápido y alta confiabilidad.

Caloventor industrial eléctrico: ideal cuando la potencia eléctrica disponible lo permite y se busca cero emisiones locales. (https://elemak.com/caloventores-industriales/caloventor-industrial-electrico/)

Caloventor industrial a gas: alta potencia térmica y muy competitivo en costo operativo según el precio del gas. (https://elemak.com/caloventores-industriales/caloventor-industrial-gas/)

Metodología de proyecto (rápida y efectiva)

1. Relevamiento de dimensiones, procesos, fuentes de calor/contaminantes y puntos de reposición de aire.

2. Cálculo de caudal, presión y recambios/hora; selección axial/centrífugo/eólico o calefacción.

3. Propuesta técnica–comercial con alternativas, plazos y garantía.

4. Fabricación e instalación (CABA/AMBA) o envío asegurado al interior.

5. Puesta en marcha y plan de mantenimiento.

¿Necesitás dimensionar ya mismo? Escribinos por WhatsApp (https://wa.me/c/5491160281513) o llamanos y te asesoramos en el momento.

Casos de uso resumidos

Planta alimenticia: extracción localizada + reposición filtrada para líneas calientes.

Logística/depósitos: eólicos + axiales de gran diámetro para renovar aire y bajar temperatura.

Laboratorio: centrífugos con presión disponible para conductos y filtración HEPA/carbón.

Cocina industrial: campanas con centrífugos, barreras de grasa y conductos normalizados.

Nave en invierno: caloventores a gas con distribución inteligente y estratificación controlada.

¿Por qué elegir Elemak?

Porque resolvemos de punta a punta: ingeniería, fabricación, instalación y soporte. Si buscás extractores industriales, ventiladores industriales, extractores eólicos o caloventores industriales para tu nave, depósito o planta, cotizá hoy y conseguí un sistema confiable, eficiente y escalable.

CTA principal: Pedí tu cotización por WhatsApp (https://wa.me/c/5491160281513)

CTA secundario: Visitá Elemak (https://elemak.com/) para ver fichas técnicas y modelos.

Preguntas frecuentes

¿Venden a todo el país?

Sí, despachamos a toda Argentina. La instalación la realizamos con equipos propios en CABA y AMBA.

¿Cómo sé si necesito axial o centrífugo?

Si hay pocas pérdidas de carga (muros o tramos cortos), suele convenir axial. Con conductos y accesorios (codos, filtros, campanas) la opción centrífuga entrega la presión requerida.

¿Qué mantenimiento requieren?

Limpieza de hélices y rejillas, verificación de rodamientos, tensión de correas si aplica, fijaciones y conexiones eléctricas. En caloventores: chequeo de resistencias o quemadores a gas y sensores.

¿Pueden dimensionar mi proyecto?

Claro. Hacemos cálculo de caudal y presión y proponemos alternativas según proceso, presupuesto y energía disponible.

¿Trabajan con plazos exigentes?

Sí. Coordinamos fabricación e instalación prioritaria y logística para despacho al interior.