¿Por qué los autos Peugeot tienen números y no nombres?

Desde 1929, Peugeot utiliza un sistema de nomenclatura numérica para identificar a sus vehículos. Esta lógica, distintiva dentro del mundo automotor, no sólo facilita la lectura de la gama sino que también refleja la evolución tecnológica y comercial de la marca francesa.

El primer modelo en seguir esta línea fue el Peugeot 201, lanzado en plena Gran Depresión. Aunque debía llamarse “629” —por “6 CV, año 1929”— terminó siendo bautizado como 201 por ser el 201º proyecto de la marca. Su éxito definió el camino: una estructura de tres cifras (más adelante, cuatro) en la que cada número tiene un significado claro.

🧾 Guía rápida: Cómo leer los nombres de los modelos Peugeot

Elemento Significado Primer número / millar Posición del modelo dentro de la gama (más alto = más grande o equipado) Cifra del medio Cero (0) para berlinas / Dos ceros (00) para SUV, monovolúmenes y crossover Último número Generación del modelo (históricamente del 1 al 8, ahora fijo en 8 por tradición) Letra “E” inicial Vehículo 100% eléctrico (desde 2019)

A partir del 201, la marca amplió su catálogo con el 301, 401 y 601, dando origen a una gama completa basada en una misma arquitectura. Esta estrategia no solo permitía diversificar la oferta, sino también optimizar recursos al compartir componentes estructurales.

La primera excepción al sistema numérico llegó en 1985 con el Peugeot 309, un modelo desarrollado inicialmente para Talbot, pero que terminó formando parte del portfolio Peugeot tras la reestructuración del grupo PSA.

En los años 2000, con la llegada de nuevos formatos como SUV, crossover y monovolúmenes, la marca introdujo una modificación visual clave: dos ceros centrales para distinguir estas siluetas, como en los casos del Peugeot 2008, 3008 o 5008.

En 2012 se retomó el número 301 para un sedán global pensado para mercados emergentes, con una interpretación más flexible del sistema original. Luego, en 2013, se decidió mantener el "8" final como constante para nuevas generaciones, debido a su asociación con la suerte en mercados estratégicos como China.

📌 Hitos en la historia de la nomenclatura Peugeot

Año Modelo Dato destacado 1929 Peugeot 201 Primer modelo con nomenclatura numérica; origen del sistema 1932 Peugeot 301 Inicio de una gama basada en distintos tamaños y prestaciones 1985 Peugeot 309 Primera excepción importante: derivado de un proyecto Talbot 2008 Peugeot 3008 Primer SUV con doble cero central; nueva lógica para siluetas modernas 2012 Peugeot 301 Uso de numeración “clásica” para mercados emergentes 2013 - Decisión de mantener el “8” final como constante en nuevas generaciones 2019 Peugeot E-208 Debut de la nomenclatura “E-” para versiones 100% eléctricas

En 2019, la estrategia se adaptó a la electrificación: la letra “E” se incorporó al nombre de los nuevos modelos con propulsión 100% eléctrica, como el E-208 o el E-2008. Esta evolución conserva la identidad numérica de Peugeot, al tiempo que refleja los cambios en movilidad y tecnología.

Así, casi un siglo después del primer 201, Peugeot sigue utilizando un código simple, reconocible y adaptado a los tiempos para nombrar a sus vehículos.

Entre los modelos Peugeot, no podemos dejar de mencionar a dos verdaderos íconos que marcaron una época en Argentina: el Peugeot 404 y el Peugeot 504. Ambos fueron producidos localmente durante décadas y dejaron una huella profunda en el imaginario colectivo, no solo por su diseño y robustez, sino también por su presencia en familias, rutas y talleres de todo el país. Estas dos berlinas no solo acompañaron el desarrollo de la industria automotriz nacional, sino que también ayudaron a consolidar el prestigio de la marca francesa en el mercado local.

El Peugeot 404 en Argentina

El Peugeot 404 llegó a Argentina en 1962, siendo producido localmente por la empresa DAPASA. Aunque su producción fue breve, con alrededor de 4.000 unidades fabricadas, marcó el inicio de una nueva etapa para la marca en el país. En 1965, la producción fue retomada por SAFRAR, quien continuó fabricando el 404 hasta 1980, con un total de aproximadamente 162.000 unidades producidas. Este modelo se destacó por su diseño moderno y robustez, ganándose un lugar en el corazón de los argentinos.

El Peugeot 504: un ícono nacional

El Peugeot 504 es quizás el modelo más emblemático de la marca en Argentina. Su producción comenzó en 1969 en la planta de SAFRAR en Berazategui y continuó hasta 1999, totalizando cerca de 491.959 unidades vendidas. Este modelo se ofreció en diversas versiones, incluyendo sedán, familiar y pickup, adaptándose a las necesidades del mercado argentino. El 504 fue reconocido por su confort, durabilidad y versatilidad, siendo utilizado tanto por familias como por profesionales y empresas.