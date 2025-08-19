Así es el BMW que maneja Mastantuono en España

El desembarco de Franco Mastantuono en el Real Madrid no solo generó expectativa en los hinchas por su futuro dentro de la cancha. En paralelo, el mediocampista argentino ya fue visto manejando un BMW Serie 4 Gran Coupé, vehículo que recibió en el marco de la alianza que la institución merengue mantiene con la marca alemana.

Se trata de un automóvil que ofrece un equilibrio entre deportividad y equipamiento premium. La gama incluye distintas motorizaciones: desde el 420i de 184 caballos y el 430i xDrive de 245 CV, hasta el más potente M440i de 374 CV, con hibridación ligera y tracción integral. En diésel, las variantes van del 420d de 190 CV al 430d xDrive de 286 CV, ambos asociados a la caja automática de ocho velocidades y con consumos eficientes.

En cuanto a dotación, el modelo se distingue por incorporar seis airbags, asientos deportivos, climatizador de tres zonas, cámara trasera, sensores de aparcamiento, sistema multimedia con Curved Display y volante deportivo con levas. El acabado M Sport Pro, por su parte, suma un diseño más agresivo con llantas de 18 pulgadas y detalles exclusivos.

El rango de precios en Europa arranca en los 58.400 euros para la versión 420d y puede superar los 70.000 euros en las configuraciones más equipadas.

Uno de los aspectos que llamó la atención en España es que Mastantuono, con apenas 18 años, ya se desplace en su propio auto. Esto es posible porque el jugador obtuvo la licencia de conducir en Argentina a los 17, trámite que luego pudo homologar en territorio español.

La elección del BMW del argentino no pasó desapercibida entre los seguidores del Real Madrid, que incluso la compararon con la del joven Lamine Yamal, futbolista del Barcelona que utiliza un Cupra Formentor híbrido provisto por el patrocinio de su club.