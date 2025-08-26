Así es el nuevo Peugeot 3008: diseño fastback, motor turbo y más tecnología

El mercado argentino de SUVs suma un nuevo protagonista. Peugeot presentó en el país el nuevo 3008, un modelo que redefine su propuesta con un diseño fastback, mayor equipamiento tecnológico y una motorización de 180 CV.

Fabricado en Francia sobre la plataforma STLA Medium, el 3008 arriba en su versión GT, que incorpora un propulsor 1.6 THP Turbo de 180 CV y 300 Nm, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades. Según la marca, el conjunto ofrece un balance entre eficiencia, confort de marcha y prestaciones.

En materia de diseño, el SUV se destaca por su silueta aerodinámica (Cx 0,28) y una parrilla frontal sin delimitaciones visibles, acompañada por ópticas con tecnología Pixel LED, que adaptan el haz de luz a las condiciones de tránsito. La parte trasera suma un alerón “flotante” y el característico conjunto lumínico de tres garras.

El habitáculo incorpora la evolución del Peugeot Panoramic i-Cockpit®, con una pantalla curva de 21 pulgadas que combina cuadro de instrumentos y display central táctil. Además, se incluyen mandos táctiles personalizables, un nuevo volante compacto calefaccionado y asientos con certificación AGR, calefacción y función masaje.

En seguridad, el 3008 suma frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo con función Stop & Go, mantenimiento de carril, alerta de fatiga del conductor y visión periférica de 360°, entre otros sistemas.

La conectividad se completa con el sistema i-Connect Advanced, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de actualizaciones remotas (“over the air”).

📊 Ficha técnica resumida – Peugeot 3008 GT (Argentina)

Motor: 1.6 THP Turbo, 180 CV, 300 Nm

Transmisión: Automática, 6 velocidades

Dimensiones: 4,54 m largo / 1,89 m ancho / 1,64 m alto

Baúl: 588 litros

Plataforma: STLA Medium (Stellantis)

Pantalla central: 21” curva, táctil

Seguridad: Frenado autónomo, control crucero adaptativo, asistencia de carril, visión 360°

Precio: USD 53.200

El nuevo Peugeot 3008 GT ya está disponible en concesionarios oficiales del país con garantía de 3 años o 100.000 km y una oferta de más de 20 accesorios de personalización.