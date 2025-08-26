Así es la Amarok V6 Barretos: edición limitada con diseño exclusivo y producción local

Volkswagen eligió un escenario particular para la presentación de su última novedad: la “Festa do Peão de Barretos”, el festival de vaqueros más importante de Brasil. Allí se mostró la nueva Amarok V6 Barretos, una edición limitada de la pick-up que se produce en la planta de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires.

La principal novedad técnica es la incorporación de Arla32 (urea) en el motor V6 3.0 turbodiésel de 258 CV y 580 Nm, un requisito para adaptarse a las exigencias de emisiones Proconve L8 vigentes en Brasil. Este sistema, que ya se utiliza en otros mercados, demandó modificaciones en el circuito de carga de combustible y la incorporación de un depósito específico para el aditivo, además de indicadores en el tablero para su control.

En cuanto al diseño, la serie especial Barretos toma como base la versión Extreme y añade un color exclusivo (Cinza Moonstone), insignias conmemorativas y detalles alusivos a los 70 años del festival paulista. Sólo se produjeron 200 unidades numeradas, que se agotaron durante la misma celebración, con más de 800 interesados que quedaron en lista de espera.

El equipamiento mantiene llantas de 20 pulgadas, barra antivuelco, estribos laterales, pedales deportivos y una placa interna que identifica el número de cada unidad. El interior suma alfombrillas de goma y distintivos especiales.

Aunque la Amarok V6 Barretos no se comercializará en la Argentina, su desarrollo es relevante para la producción local: asegura la continuidad de la pick-up en el mercado brasileño, clave para el volumen exportador de la planta bonaerense.

Con esta edición, Volkswagen refuerza el vínculo entre la Amarok y el universo agropecuario brasileño, además de reafirmar su compromiso con la tradición del festival de Barretos, que este año espera reunir a casi un millón de visitantes.