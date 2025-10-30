Así será el nuevo Toyota Corolla: más moderno, electrificado y con diseño vanguardista

Toyota mostró al mundo su visión del próximo Corolla, el sedán más exitoso de la historia, con la presentación del Corolla Concept, un prototipo que adelanta la nueva generación que llegará en 2026. El debut oficial se concretará en el Japan Mobility Show 2025, a fines de octubre en Tokio, y representa un punto de inflexión en el camino de la marca hacia la movilidad eléctrica.

Este modelo experimental anticipa un diseño completamente renovado. El Corolla Concept adopta líneas tensas, superficies limpias y un estilo que combina elegancia con deportividad. Su silueta, de corte “coupé de cuatro puertas”, y la parrilla cerrada sugieren una aerodinámica pensada para versiones híbridas enchufables (PHEV) o incluso totalmente eléctricas.

En el frente destaca una franja de luces LED que recorre todo el ancho del vehículo, mientras que en la parte trasera el spoiler tipo “cola de pato” refuerza su perfil dinámico. Todo apunta a un cambio profundo en el lenguaje estético de Toyota, que busca proyectar una imagen más moderna y tecnológica sin perder la identidad del modelo.

En el interior, el Corolla Concept adopta un enfoque minimalista y tecnológico, con pantallas de gran formato, materiales de apariencia premium y un diseño de tablero completamente digital. El ambiente general apunta a ofrecer una experiencia de conducción limpia, conectada y centrada en el conductor.

Toyota planea que el próximo Corolla combine motores a combustión más eficientes con sistemas híbridos o enchufables, garantizando su presencia global incluso en regiones donde la electrificación avanza a otro ritmo. Así, la marca celebra los 60 años del Corolla preparando una generación que busca conquistar a una nueva camada de conductores, más conectados con la tecnología y la eficiencia energética.