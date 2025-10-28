Autos eléctricos: ¿Cuánto duran las baterías?
Expertos y fabricantes coinciden: las nuevas baterías podrían mantener su rendimiento por más de 10 años, con mejoras que reducen la degradación y aumentan la vida útil de los vehículos eléctricos.
Tecnología que prolonga la vida útil
Las baterías de los autos eléctricos han evolucionado rápidamente, con mejoras que permiten reducir la degradación anual a alrededor del 1,8 %, lo que proyecta una vida útil que podría superar los 20 años en condiciones óptimas. Fabricantes como Toyota estiman duraciones de entre 8 y 15 años, mientras que BYD asegura que sus baterías mantienen más del 80 % de capacidad tras 10 años o 800.000 km de uso.
El cuidado del vehículo, la temperatura ambiente y la forma de cargarlo son factores clave que inciden en su durabilidad. Las cargas rápidas frecuentes o las exposiciones a calor o frío extremos pueden acelerar la pérdida de capacidad, mientras que un mantenimiento correcto ayuda a prolongar la vida útil.
Segunda vida y reciclaje
Cuando una batería llega al final de su vida en un vehículo, no necesariamente queda obsoleta. Muchas se reutilizan en aplicaciones estacionarias, como almacenamiento de energía, o se reciclan para recuperar materiales valiosos como litio, níquel y cobalto, aportando a la sostenibilidad y a la economía circular.
Lo que esto significa para los conductores
Con estas mejoras, los autos eléctricos no solo ofrecen eficiencia y cero emisiones, sino que también representan una inversión más duradera en comparación con los vehículos de combustión interna. Las garantías de los fabricantes aseguran un mínimo de capacidad durante 8 años o 160.000 km, lo que brinda tranquilidad al propietario y refleja los avances tecnológicos alcanzados en 2026.