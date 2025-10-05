BYD mostró en Córdoba su primer SUV eléctrico y avanza en la movilidad sustentable

BYD (Build Your Dreams) dio un nuevo paso en su llegada al mercado argentino con la presentación de su gama de vehículos eléctricos e híbridos en Córdoba. El evento tuvo lugar en el predio de la concesionaria ubicada sobre avenida Circunvalación, donde clientes y público en general pudieron conocer y probar el BYD Yuan Pro, el SUV 100% eléctrico que simboliza el inicio de una nueva etapa en materia de movilidad sustentable en la provincia.

El encuentro permitió a los asistentes realizar test drives en una pista especialmente preparada, experimentando de primera mano la potencia, el confort y la tecnología de un modelo que combina diseño, eficiencia y seguridad.

El Yuan Pro ofrece una autonomía de hasta 380 kilómetros bajo el ciclo NEDC y acelera de 0 a 100 km/h en solo 7,9 segundos. Está construido sobre la plataforma e-Platform 3.0, que integra avances en inteligencia, eficiencia y seguridad. Entre sus principales innovaciones se destacan la tecnología Cell to Body (CTB), que mejora la rigidez estructural del vehículo, y la Cabina Inteligente BYD, equipada con una pantalla giratoria de 12,8 pulgadas y el asistente de voz con inteligencia artificial “Hi BYD”.

El modelo incorpora además la reconocida Batería Blade, desarrollada por BYD tras más de tres décadas de investigación, considerada una de las más seguras del mercado por su resistencia y durabilidad.

Durante la jornada, Franco Bornancini, Gerente Comercial BYD AUTOCITY, destacó el impacto que tendrá la llegada de la marca en el mercado cordobés:

“Este vehículo va a revolucionar el mercado local por su calidad, seguridad y prestaciones. Además, BYD ya está instalada en Argentina como concesionaria oficial, lo que brinda al cliente la tranquilidad de contar con respaldo directo de fábrica, algo que la diferencia de otras marcas chinas presentes en el país.”

Bornancini también valoró el éxito de la preventa, que continuará vigente hasta el 8 de octubre, y permite a los interesados reservar una unidad con una seña de 500 dólares (o su equivalente en pesos). Una vez finalizado ese plazo, el cliente podrá optar por continuar o no con la compra, con la posibilidad de recuperar el total de la reserva en caso de desistir.

El ejecutivo subrayó que se trata de “una oportunidad única para asegurarse una unidad antes del lanzamiento oficial” e indicó los precios tentativos de referencia que tendrán los tres modelos disponibles:

BYD Dolphin Mini: compacto urbano 100% eléctrico (GL: USD 23.500 – GS: USD 25.500)

BYD Yuan Plus: SUV eléctrico con diseño global (GL: USD 30.500 – GS: USD 32.500)

BYD Song Pro DM-i: SUV híbrido enchufable (GL: USD 35.900 – GS: USD 37.900)

Con esta presentación, BYD refuerza su estrategia de expansión nacional y anticipa la apertura de su nuevo salón exclusivo sobre avenida Circunvalación, desde donde continuará impulsando la movilidad eléctrica en Córdoba.