BYD muestra su línea eléctrica en Córdoba y apunta a consolidar su marca

BYD, fabricante global de vehículos eléctricos e híbridos, fortalece su presencia en Córdoba con la instalación de un espacio oficial en el Hipermercado de Rodríguez del Busto. Allí se exhiben unidades de su gama actual y se realizan pruebas de manejo durante tres jornadas, en el marco de una acción orientada a acercar la movilidad sustentable al público local.

Los visitantes pueden conocer tres de los modelos recientemente presentados a nivel nacional:

BYD YUAN PRO , un SUV 100% eléctrico con capacidad para cinco pasajeros, amplio baúl de 1.210 litros y un sistema de cabina inteligente con pantalla giratoria de 12,8 pulgadas.

, un SUV 100% eléctrico con capacidad para cinco pasajeros, amplio baúl de 1.210 litros y un sistema de cabina inteligente con pantalla giratoria de 12,8 pulgadas. BYD SONG PRO , un SUV híbrido enchufable pensado para viajes largos, con espacio para cinco ocupantes y una interfaz multimedia que permite dividir la pantalla para usar dos aplicaciones en simultáneo.

, un SUV híbrido enchufable pensado para viajes largos, con espacio para cinco ocupantes y una interfaz multimedia que permite dividir la pantalla para usar dos aplicaciones en simultáneo. BYD DOLPHIN MINI, un hatchback completamente eléctrico reconocido como World Urban Car 2025 en los World Car Awards celebrados en Nueva York.

Más de 150 personas ya participaron de los test drives, una experiencia que permitió conocer de primera mano la respuesta y el rendimiento de los vehículos eléctricos e híbridos de la marca.

Todos los modelos incorporan baterías Blade, desarrolladas por BYD, y se destacan por su enfoque en la sustentabilidad. Entre sus principales atributos, la compañía subraya las cero emisiones, el bajo nivel de ruido, la autonomía competitiva, el mantenimiento reducido y la tecnología inteligente al servicio del usuario.

En paralelo, BYD prepara la apertura de un local exclusivo en la zona norte de la ciudad, donde continuará con su plan de posicionamiento y difusión de la movilidad eléctrica en el país.