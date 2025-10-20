BYD, fabricante global de vehículos eléctricos e híbridos, fortalece su presencia en Córdoba con la instalación de un espacio oficial en el Hipermercado de Rodríguez del Busto. Allí se exhiben unidades de su gama actual y se realizan pruebas de manejo durante tres jornadas, en el marco de una acción orientada a acercar la movilidad sustentable al público local.

BYD muestra su línea eléctrica en Córdoba y apunta a consolidar su marca

Los visitantes pueden conocer tres de los modelos recientemente presentados a nivel nacional:

  • BYD YUAN PRO, un SUV 100% eléctrico con capacidad para cinco pasajeros, amplio baúl de 1.210 litros y un sistema de cabina inteligente con pantalla giratoria de 12,8 pulgadas.
  • BYD SONG PRO, un SUV híbrido enchufable pensado para viajes largos, con espacio para cinco ocupantes y una interfaz multimedia que permite dividir la pantalla para usar dos aplicaciones en simultáneo.
  • BYD DOLPHIN MINI, un hatchback completamente eléctrico reconocido como World Urban Car 2025 en los World Car Awards celebrados en Nueva York.
BYD muestra su línea eléctrica en Córdoba y apunta a consolidar su marca

Más de 150 personas ya participaron de los test drives, una experiencia que permitió conocer de primera mano la respuesta y el rendimiento de los vehículos eléctricos e híbridos de la marca.

BYD muestra su línea eléctrica en Córdoba y apunta a consolidar su marca

Todos los modelos incorporan baterías Blade, desarrolladas por BYD, y se destacan por su enfoque en la sustentabilidad. Entre sus principales atributos, la compañía subraya las cero emisiones, el bajo nivel de ruido, la autonomía competitiva, el mantenimiento reducido y la tecnología inteligente al servicio del usuario.

BYD muestra su línea eléctrica en Córdoba y apunta a consolidar su marca

En paralelo, BYD prepara la apertura de un local exclusivo en la zona norte de la ciudad, donde continuará con su plan de posicionamiento y difusión de la movilidad eléctrica en el país.

BYD muestra su línea eléctrica en Córdoba y apunta a consolidar su marca
BYD muestra su línea eléctrica en Córdoba y apunta a consolidar su marca
BYD muestra su línea eléctrica en Córdoba y apunta a consolidar su marca