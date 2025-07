Cambios para la HR-V: Honda renovó el SUV en Brasil y se prepara para Argentina

Honda lanzó en Brasil la actualización de la HR-V, correspondiente a la línea 2026. La renovación abarca toda la gama comercializada en ese país, compuesta por las versiones EX, EXL, Advance y Touring, y genera expectativas en el mercado argentino, donde todavía no hay confirmación oficial sobre su fecha de llegada.

El modelo del segmento B presenta cambios visibles en el diseño exterior. En el sector delantero, incorpora una nueva parrilla cuyo formato varía según la versión, acompañada por un paragolpes rediseñado que también presenta diferencias en las variantes más equipadas. Además, se suman luces intermitentes secuenciales y nuevas llantas de aleación, de 17 o 18 pulgadas dependiendo de la configuración. La zona trasera también recibió modificaciones, con un nuevo paragolpes y ópticas LED.

En el interior, la HR-V 2026 adopta una pantalla de 7 pulgadas para el tablero de instrumentos, ahora presente en toda la gama. También incorpora una nueva pantalla táctil de 8 pulgadas con diseño flotante para el sistema multimedia y una consola central con cargador inalámbrico.

En cuanto al equipamiento, todas las versiones incluyen control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, mantenimiento de carril, control de descenso en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos, asistente de mitigación de ángulo ciego y cambio automático de luces.

La mecánica no presenta modificaciones. Las versiones EX y EXL conservan el motor 1.5 litros atmosférico de 121 caballos, el mismo que se comercializa actualmente en Argentina, con caja automática CVT y tracción delantera. Por su parte, las versiones Advance y Touring mantienen el motor 1.5 turbo de 177 caballos, que aún no está disponible en el mercado local.

La HR-V 2026 ya está disponible en los concesionarios brasileños. En Argentina, por el momento, no se anunciaron fechas concretas para su arribo.