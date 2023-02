CFMoto 650MT, la trail turismo que fue renovada

La 650MT fue diseñada en los estudios Kiska en Austria, cuenta con un conjunto de cambios que han reforzado los atributos de una motocicleta touring y aventurera moderna y eficiente. Es una moto multifuncional, fiable y estable, con un diseño aerodinámico y una facilidad de desplazamiento para viajar por diferentes terrenos.

Su potente y fiable motor CFMOTO con sistema de inyección electrónica BOSCH, hacen de la 650MT una moto que, no solo es excelente para conducir, sino que también es una amiga segura y leal mientras viajas, ofrece gran comodidad al piloto y a su acompañante, y tiene detalles importantes como las protecciones del motor y los carenados, en acero recubierto de una pintura resistente que garantiza una capa extra de protección y que, al mismo tiempo, refuerza la imagen poderosa y atrevida de la moto. Los parabrisas rediseñados y, junto con los nuevos deflectores laterales, garantizan una mayor protección aerodinámica y una mayor comodidad del conductor, especialmente en los viajes más largos.

El potente y fiable motor bicilíndrico en línea de refrigeración líquida DOHC de 649 cc que entrega 55 cv y ​​56 Nm de par motor, alimentado por inyección electrónica BOSCH que optimiza el consumo y reduce las emisiones, además de proporcionar dos mapas específicos para una conducción más económica o deportiva, todo hace que la CF 650MT sea tu mejor aliada.

La 650MT incorpora un sistema de frenos de altísima calidad y seguridad proporcionados por J.JUAN, además del sistema ABS CONTINENTAL AG Dual Channel, que evita que las ruedas se bloqueen en las frenadas bruscas. El sistema de suspensión de la 650MT, delantera y trasera, es KYB, ofreciendo una respuesta instantánea y una magnífica precisión, proporcionando una experiencia de conducción divertida y sin esfuerzos. Incorpora neumáticos METZELER Roadtech Z8 de un agarre excepcional.

Pantalla TFT a todo color con dos interfaces para los modos de conducción SPORT y RAIN, con ajuste automático del brillo dependiendo de la calidad de la luz ambiental. La iluminación LED garantiza una gran seguridad para ver y ser vistos, una mejor iluminación por la noche y visibilidad durante el día.

CFMOTO 650CC es una moto que no sólo es excelente en manejo, sino también un amigo seguro y leal mientras viaja por el camino. 650 MT, hace que su viaje ya no sea monótono, limitado, ya no se limita a las calles de la ciudad, tal vez usted puede dejarse ir un poco más lejos. De hecho, el viaje de ensueño acaba de comenzar, la distancia desconocida todavía te está esperando. Montando con 650 MT, usted puede tener más oportunidad de disfrutar de los bellos paisajes durante el largo viaje