Chery se relanza en Argentina con la preventa de sus nuevos SUV híbridos Tiggo 4 y Tiggo 7 Pro

Chery Argentina ha iniciado la preventa exclusiva de su nueva generación de SUV híbridos, los TIGGO 4 HYBRID y TIGGO 7 PRO HYBRID, como parte de su relanzamiento oficial en el país, programado para octubre. Este regreso se produce de la mano del Grupo Corven, marcando una nueva etapa para la marca china en Argentina. Estos modelos forman parte de la renovada submarca CHERY TIGGO, que busca posicionarse a la vanguardia de la movilidad sustentable en el mercado local.

Claudio San Román, Director de Chery Argentina, enfatizó la importancia de este lanzamiento: “Con esta preventa damos el primer paso concreto en nuestro relanzamiento en la Argentina. Queremos ofrecer a los clientes productos modernos, accesibles y alineados con las tendencias globales de electrificación. La nueva generación TIGGO refleja la innovación de Chery y reafirma nuestro compromiso de brindar tecnología de avanzada, confiabilidad y una experiencia de manejo superior”.

TIGGO 4 HYBRID: Innovación con Chery Super Hybrid (CSH)

El TIGGO 4 HYBRID debuta en Argentina incorporando la tecnología Chery Super Hybrid #CSH, la quinta generación del sistema híbrido de la marca. Este sistema híbrido inteligente está diseñado para optimizar el consumo de combustible, reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética, prometiendo una conducción más silenciosa, dinámica y respetuosa con el medio ambiente.

Este SUV del segmento B mantiene la silueta general de su predecesor, pero adopta el lenguaje de diseño actual de Chery, con una parrilla de gran tamaño, luces delanteras alargadas y ópticas traseras más modernas con tecnología LED y una tira que las cruza a lo ancho. Sus llantas son de 17 pulgadas con neumáticos 215/60, e incluye un auxilio temporal.

En cuanto a sus dimensiones y capacidades, el Tiggo 4 mide 4.320 mm de largo, 1.831 mm de ancho, 1.652 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.610 mm. Ofrece un baúl de 420 litros y un tanque de combustible de 51 litros.

El interior se destaca por un “plafón” que integra la pantalla multimedia y el tablero digital, ambos de 10,25 pulgadas, junto con una consola central elevada que alberga los controles del climatizador. Entre su equipamiento destacado figuran: climatizador bizona, llave de presencia, encendido remoto, cargador inalámbrico, iluminación ambiental, tapizados de cuero, volante multifunción revestido en cuero, asiento del conductor con regulación eléctrica y techo solar panorámico.

En materia de seguridad, el Tiggo 4 cuenta con una dotación completa que incluye siete airbags (frontales, laterales, de cortina y central delantero), monitoreo de presión de neumáticos, luces y limpiaparabrisas automáticos, cámaras de 360°, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta de salida de carril, alerta de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero.

A nivel motriz, el sistema Chery Super Hybrid del Tiggo 4 combina un motor naftero de cuatro cilindros en línea de 1.5 L con 100 CV y 125 Nm, junto a un motor eléctrico de 94 CV y 310 Nm. La batería es de 1,83 kWh y la transmisión es una automática “DHT” de tres relaciones, entregando una potencia combinada de hasta 195 CV.

TIGGO 7 PRO HYBRID: Confort y eficiencia Mild Hybrid

Por su parte, el TIGGO 7 PRO HYBRID ofrece un sistema híbrido ligero (Mild Hybrid) de arquitectura tradicional, ideal para quienes buscan iniciarse en la conducción ecológica sin sacrificar rendimiento ni confort. Este SUV del segmento C Small comparte un diseño “emparentado” con el Tiggo 4, caracterizado por una parrilla de gran tamaño, luces alargadas, líneas simples, un remate trasero prácticamente recto y luces traseras interconectadas. Las llantas son de 18 pulgadas con neumáticos 225/60, y también cuenta con un auxilio temporal.

Sus dimensiones son 4.500 mm de largo, 1.842 mm de ancho, 1.706 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.670 mm. Su baúl tiene una capacidad de 450 litros y el tanque de combustible es de 51 litros.

El interior del Tiggo 7 Pro presenta una disposición moderna, con una doble pantalla de 12,3 pulgadas integrada en un mismo panel y una consola central elevada. Se utilizan diversos materiales como cuero/cuerina y acabados tipo metal cepillado. Su equipamiento destacado incluye iluminación ambiental, volante tapizado en cuero ecológico, tapizados de cuero, asientos delanteros con regulación eléctrica, asientos traseros ventilados, llave de presencia, encendido remoto, 8 parlantes Sony, navegador propio, cargador inalámbrico, climatizador bizona y control de crucero.

En seguridad, el Tiggo 7 Pro está equipado con seis airbags, monitoreo de presión de neumáticos, cámara de 360° y limitador de velocidad, aunque la ficha técnica no detalla sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

A nivel motriz, el Tiggo 7 Pro emplea un conjunto Mild Hybrid con un motor turbonaftero de cuatro cilindros en línea de 1.5 L, que genera 147 CV a 5.500 rpm y 210 Nm a 4.000 rpm, asociado a un sistema eléctrico de 48V. La transmisión es automática del tipo CVT y la tracción es delantera.

Preventa y Garantía

Los interesados en adquirir estos nuevos SUV de Chery pueden registrarse en la preventa a través de www.cherypreventa.com.ar, completando sus datos para recibir atención personalizada del equipo comercial. Ambos modelos se comercializan con precios especiales de preventa, beneficiándose del Decreto 49/2025, que permite la importación de hasta 50.000 vehículos con tecnologías limpias (eléctricos e híbridos) con una alícuota del 0%. Aunque los precios y cupos de la preventa no han sido informados aún, la marca ha anunciado una robusta garantía: 7 años o 150.000 km para ambos vehículos, y específicamente para el Tiggo 4, 8 años o 150.000 km para el tren motriz y la batería.