Chevrolet Tracker 2025: renovación estética, más tecnología y cuatro versiones para Argentina
El SUV más vendido del país llega con mejoras en diseño, equipamiento y conectividad. Mantiene el motor turbo de 132 CV y caja automática de seis velocidades.
Chevrolet introdujo en el mercado argentino la nueva Tracker, que busca reforzar su liderazgo entre los SUV compactos. La actualización incorpora cambios estéticos alineados con el lenguaje de diseño global de la marca, mayor conectividad y ajustes en la dinámica de conducción.
La gama se compone de las versiones LT, LTZ, Premier y RS, todas equipadas con el motor naftero 1.2 turbo de 132 CV y 190 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades.
En el exterior, destaca un frontal rediseñado con luces en dos niveles, faros auxiliares full LED, parrilla y paragolpes renovados, además de nuevas llantas y neumáticos 215/55 R17” en toda la línea. El habitáculo recibe mejoras en materiales y terminaciones, manteniendo la capacidad para cinco ocupantes y un baúl que ofrece 393 litros de carga, ampliables a 1.294 litros.
La tecnología es otro punto fuerte: dos pantallas interconectadas (8” para el instrumental y 11” para el sistema MyLink), conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, Wi-Fi nativo y asistencia remota OnStar con funciones como “Acompañamiento Seguro”.
Principales características
|Característica
|Detalle
|Motor
|Nafta 1.2 litros turbo
|Potencia
|132 CV
|Torque
|190 Nm a 2.000 rpm
|Transmisión
|Automática de 6 velocidades
|Versiones disponibles
|LT, LTZ, Premier, RS
|Neumáticos
|215/55 R17” (toda la gama)
|Capacidad de baúl
|393 L / 1.294 L con asientos rebatidos
|Pantallas
|8” (instrumental) y 11” (multimedia)
|Conectividad
|Android Auto / Apple CarPlay inalámbricos
|Asistencia y seguridad
|6 airbags, alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal
Precios en Argentina – Agosto 2025
|Versión
|Precio (ARS)
|Tracker LT AT
|$31.774.900
|Tracker LTZ AT
|$37.307.900
|Tracker Premier
|$39.654.900
|Tracker RS
|$39.990.900