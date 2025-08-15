Chevrolet Tracker 2025: renovación estética, más tecnología y cuatro versiones para Argentina

Chevrolet introdujo en el mercado argentino la nueva Tracker, que busca reforzar su liderazgo entre los SUV compactos. La actualización incorpora cambios estéticos alineados con el lenguaje de diseño global de la marca, mayor conectividad y ajustes en la dinámica de conducción.

La gama se compone de las versiones LT, LTZ, Premier y RS, todas equipadas con el motor naftero 1.2 turbo de 132 CV y 190 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades.

En el exterior, destaca un frontal rediseñado con luces en dos niveles, faros auxiliares full LED, parrilla y paragolpes renovados, además de nuevas llantas y neumáticos 215/55 R17” en toda la línea. El habitáculo recibe mejoras en materiales y terminaciones, manteniendo la capacidad para cinco ocupantes y un baúl que ofrece 393 litros de carga, ampliables a 1.294 litros.

La tecnología es otro punto fuerte: dos pantallas interconectadas (8” para el instrumental y 11” para el sistema MyLink), conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, Wi-Fi nativo y asistencia remota OnStar con funciones como “Acompañamiento Seguro”.

Principales características

Característica Detalle Motor Nafta 1.2 litros turbo Potencia 132 CV Torque 190 Nm a 2.000 rpm Transmisión Automática de 6 velocidades Versiones disponibles LT, LTZ, Premier, RS Neumáticos 215/55 R17” (toda la gama) Capacidad de baúl 393 L / 1.294 L con asientos rebatidos Pantallas 8” (instrumental) y 11” (multimedia) Conectividad Android Auto / Apple CarPlay inalámbricos Asistencia y seguridad 6 airbags, alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal

Precios en Argentina – Agosto 2025