Chevrolet introdujo en el mercado argentino la nueva Tracker, que busca reforzar su liderazgo entre los SUV compactos. La actualización incorpora cambios estéticos alineados con el lenguaje de diseño global de la marca, mayor conectividad y ajustes en la dinámica de conducción.

Chevrolet Tracker 2025: renovación estética, más tecnología y cuatro versiones para Argentina
La gama se compone de las versiones LT, LTZ, Premier y RS, todas equipadas con el motor naftero 1.2 turbo de 132 CV y 190 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades.

En el exterior, destaca un frontal rediseñado con luces en dos niveles, faros auxiliares full LED, parrilla y paragolpes renovados, además de nuevas llantas y neumáticos 215/55 R17” en toda la línea. El habitáculo recibe mejoras en materiales y terminaciones, manteniendo la capacidad para cinco ocupantes y un baúl que ofrece 393 litros de carga, ampliables a 1.294 litros.

La tecnología es otro punto fuerte: dos pantallas interconectadas (8” para el instrumental y 11” para el sistema MyLink), conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, Wi-Fi nativo y asistencia remota OnStar con funciones como “Acompañamiento Seguro”.

Principales características

CaracterísticaDetalle
MotorNafta 1.2 litros turbo
Potencia132 CV
Torque190 Nm a 2.000 rpm
TransmisiónAutomática de 6 velocidades
Versiones disponiblesLT, LTZ, Premier, RS
Neumáticos215/55 R17” (toda la gama)
Capacidad de baúl393 L / 1.294 L con asientos rebatidos
Pantallas8” (instrumental) y 11” (multimedia)
ConectividadAndroid Auto / Apple CarPlay inalámbricos
Asistencia y seguridad6 airbags, alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal
Precios en Argentina – Agosto 2025

VersiónPrecio (ARS)
Tracker LT AT$31.774.900
Tracker LTZ AT$37.307.900
Tracker Premier$39.654.900
Tracker RS$39.990.900
