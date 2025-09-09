China consolida su dominio como mayor fabricante global de autos, desplazando a Estados Unidos y Japón

El año 2024 fue testigo de la venta de entre 75 y 85 millones de vehículos en todo el mundo, lo que representa un crecimiento de más del 2 % respecto al año anterior. Si bien el mercado global muestra dinamismo, un actor se impone con claridad en la fabricación: Asia, que domina con puño de hierro la producción automotriz.

China se erige como la potencia indiscutible, fabricando más de 31 millones de vehículos en 2024, específicamente 31.281.592 unidades, lo que representa un crecimiento del 4 %.

Interesantemente, de esta cifra la inmensa mayoría, 27,5 millones, fueron turismos, con solo 3,8 millones de vehículos comerciales. Además de liderar en casa, China se está implantando activamente en otros países.

Este dominio asiático se ve reforzado por otros gigantes como Japón, que produjo más de ocho millones de vehículos (8.234.681 unidades), e India, con seis millones (6.014.691 unidades, un aumento del 3 %).

Corea del Sur también contribuye significativamente con más de cuatro millones (4.127.252 unidades). Estos cuatro países asiáticos son clave en el dominio de la zona en las exportaciones a nivel mundial.

Sin embargo, no todo es crecimiento en la región: Japón experimentó una bajada del 9 % en su producción, y Tailandia cerró el TOP 10 con 1.468.997 vehículos, sufriendo un importante bajón del 20 % debido a una débil demanda interna y a la arrolladora competencia china.

Al otro lado del globo, Estados Unidos, la otra gran potencia, ha pegado un frenazo, con una caída del 12 % en su producción, alcanzando los 10.562.188 vehículos. A diferencia de China, la industria estadounidense se inclina fuertemente hacia los vehículos comerciales, fabricando 9,1 millones frente a apenas 1,4 millones de turismos.

En América Latina, la situación es más prometedora: México se consolida con 4.202.642 vehículos fabricados, un 4 % más que el año anterior. Se ha convertido en un fabricante pivote, no solo satisfaciendo la demanda nacional sino también exportando a Estados Unidos y, de manera estratégica, sirviendo como la "puerta de entrada de los coches chinos al continente americano". Brasil lidera en Sudamérica, con 2.549.595 vehículos y un notable crecimiento del 10 % respecto al año anterior.

En Europa, el panorama es mixto y se caracteriza por estrategias a menudo enfrentadas. Alemania se mantiene como un actor relevante con 4.069.222 unidades producidas, a pesar de una leve baja del 1 %. España (2.336.504 unidades, -3 %) compite activamente para atraer a gigantes fabricantes chinos como BYD o MG para que instalen sus plantas de ensamblaje en su territorio. De hecho, el Ebro S800, un coche de Chery, ya se fabrica en Barcelona.

Mientras algunos países europeos buscan proteger su mercado con aranceles a los productos chinos, otros, como España, buscan la inversión directa de estas mismas empresas. Otros países europeos, como Italia, Bélgica y Austria, han visto una disminución drástica en su producción, con caídas del 32 %, 28 % y 37 %, respectivamente.

Finalmente, el mapa automotriz global de 2024 también muestra cambios de rumbo y nuevas oportunidades. Rusia es un caso particular, donde la producción aumentó un 35 %.

Tras la partida de la mayoría de las marcas occidentales después de la guerra de Ucrania, las marcas chinas (Chery, Geely, Exeed, Omoda) y los fabricantes rusos vieron una oportunidad. Lada logró recuperarse significativamente, alcanzando una cuota de mercado del 30,7 %. Por último, se observa un crecimiento del 5 % en la producción de Marruecos y otros países africanos en 2024. Esta región podría convertirse en otra "puerta de entrada" para China hacia Europa y en un nuevo hogar para fabricantes europeos, beneficiados por acuerdos comerciales y mano de obra más económica.