Citroën sacude el mercado automotor argentino con las audaces ediciones Basalt Dark y el espíritu aventurero XTR

Citroën ha presentado una significativa renovación de su oferta en Argentina. Estos cambios ocurren en un contexto de mayor dinamismo en el mercado automotor, producto de la apertura de las importaciones. Los modelos que reciben actualizaciones son el C3 y el Aircross, y además se incorpora una nueva variante tope de gama a su crossover Basalt para el segmento B.

Basalt Dark Edition: oscuridad y potencia

La novedad más destacada es la Basalt Dark Edition, que se suma a las versiones Live PK, Feel y Shine, y llega a la Argentina importada desde Brasil. Esta edición se distingue por una estética muy particular.

Características distintivas de la Dark Edition:

Exterior: Incluye llantas de aleación negras de 16”, emblemas Dark Edition en los laterales delanteros, el doble chevrón oscurecido y umbrales de puerta personalizados. Suma un alerón trasero con un filete rojo. Se presenta en color Sting Gray con techo negro, junto con opciones como Negro Perla Nera, Gris Grafito y Gris Artense (esta última también con techo negro).

Interior: El habitáculo ofrece una atmósfera oscurecida. Los asientos presentan costuras rojas que generan un contraste, complementados por alfombras exclusivas y un compartimento de almacenamiento oscuro en el panel central.

Tecnología: Mantiene la central multimedia Connect Touchscreen de 10,25", compatible con Android Auto y Apple CarPlay. La pantalla cuenta con un bisel ultrafino en negro brillante. Ofrece un puerto USB Tipo A, una toma de 12 V y dos puertos USB Tipo C de carga rápida en la segunda fila.

Mecánica y capacidad: Esta versión está equipada con el motor turbonaftero T200. Este motor de 3 cilindros, 12 válvulas y 1,0 L de cilindrada entrega 120 CV a 5.750 rpm y 200 Nm de par a 1.750 rpm. Se acopla a una caja automática tipo CVT con tracción delantera. Toda la gama Basalt mide 4.352 mm de largo, con un baúl de 470 litros, considerado uno de los más destacados del segmento.

El precio sugerido al público para el nuevo Citroën Basalt Dark Edition es de $36.040.000.

El espíritu aventurero: C3 y Aircross XTR

Como parte del paquete de anuncios, Citroën introdujo la versión XTR para los modelos C3 y Aircross (el cual ahora se identifica simplemente como Aircross). Esta nomenclatura está inspirada en la denominación anglosajona “eXTReme”, utilizada por la marca a principios de los 2000, con el objetivo de exhibir un espíritu más aventurero.

Diferenciación estética y mecánica XTR:

Detalles de color: Ambos modelos exhiben toques en Light Green, un tono exclusivo presente en emblemas y protectores laterales. Este color se combina con carrocerías Gris Artense o Blanco Banquise (ambos con combinación bitono negro) o Negro Perla Nera.

Diseño exterior: El conjunto estético incluye una parrilla delantera en negro brillante, retrovisores oscurecidos y el doble chevrón frontal con acabado mate. Las llantas de aleación oscurecidas son de 15" en el C3 XTR y de 17" en el Aircross XTR. El Aircross XTR complementa su perfil aventurero con neumáticos Pirelli Scorpion de uso mixto.

Interior XTR: El interior recibe una tapicería específica para esta versión, con costuras en el color verde mencionado en los asientos, el volante, el tablero y los paneles de puerta.

Motorizaciones XTR: El Citroën C3 XTR utiliza el motor VTi 1.6, que entrega hasta 115 CV, asociado a una transmisión automática de 6 marchas. El Citroën Aircross XTR es impulsado por el motor Turbo 200, que produce hasta 120 CV, acoplado a una transmisión automática tipo CVT de siete marcas.

Los precios de lanzamiento en Argentina son: Citroën C3 VTi AT XTR: $30.310.000 y Citroën Aircross XTR: $38.600.000.

Finalmente, en cuanto al financiamiento, la marca del Grupo Stellantis ofrece opciones atractivas para toda la gama. Existe una opción de Tasa Express con una financiación de hasta $15.000.000 con TNA del 0% en hasta 18 meses. También hay alternativas mediante créditos UVA a 24 meses con tasa del 5,9%, y una financiación mayor (hasta $22.000.000 o $26.000.000) a TNA 14,9% a 36 meses.