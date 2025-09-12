El aumento sostenido en los combustibles obliga a los automovilistas a planificar cada carga. Durante septiembre, distintas estaciones de servicio en Argentina, junto con bancos y billeteras digitales, ofrecen beneficios que permiten ahorrar en nafta y gasoil.

Cómo ahorrar en la carga de combustibles: claves y promociones vigentes

Consejos prácticos para aprovechar descuentos

  • Planificar los días de carga: revisar qué jornadas ofrecen los mayores reintegros.
  • Combinar beneficios: usar la app de la estación junto con la tarjeta del banco que tenga más devolución.
  • Respetar los topes: conocer los límites semanales o mensuales de cada promoción para no perder descuentos.
  • Distribuir cargas: realizar varias operaciones en lugar de una sola para multiplicar reintegros.
  • Atender horarios especiales: algunas ofertas aplican en franjas específicas, como la madrugada.
  • Usar programas de fidelidad: Serviclub, Shell Box, ON o Puma Pris suman puntos que se traducen en nuevos descuentos.
  • Controlar gastos y devoluciones: llevar registro ayuda a planificar mejor las próximas cargas.
Cómo ahorrar en la carga de combustibles: claves y promociones vigentes

Detalle por estación y banco

YPF

  • App YPF: 10% en Infinia los lunes (tope $3.000 semanal).
  • 6% todos los días de 0 a 6 hs, sin tope.
  • 5% adicional para socios ACA (tope $11.500 mensual).
  • Macro: miércoles hasta 30% (según tarjeta, tope $25.000).
  • Santander: jueves 20% + 10% extra en “Sorpresa”.
  • Galicia: lunes 10% vía MODO (tope $10.000), Éminent 15% y cuenta sueldo 10% extra.
  • Nación: 15% todos los días con MODO BNA+ (tope $15.000).
  • Comafi: sábados hasta 20%.

Shell

  • App Shell Box: 10% en V-Power los miércoles (tope $4.000 semanal).
  • Nación: 25% todos los días con MODO BNA+ (tope $20.000).
  • Ciudad: domingos hasta 15% (plan sueldo/jubilados).
  • Galicia: lunes hasta 15% vía MODO.
  • Comafi: domingos hasta 20% (clientes Único).
  • Alianzas con Jumbo+ y Vea: jueves 10%.

Axion

  • App ON: 10% en Quantium los lunes y viernes (tope mensual según nivel).
  • Nación: 10% todos los días (tope $15.000).
  • Ciudad: domingos hasta 15%.
  • Galicia: lunes hasta 15% vía MODO.
  • Comafi: lunes hasta 20% (tope $40.000 mensual).
  • BBVA: sábados 20% con crédito vía MODO (tope $6.000).
  • Banco del Sol: lunes 20% con débito Visa (tope $5.000 mensual).

Puma

  • App Puma Pris: miércoles 10% en Súper, Premium e Ion Diesel (hasta 50 litros).
  • Posibilidad de canjear puntos por vouchers de hasta $18.000.
  • Galicia: lunes hasta 15%.
  • Comafi: viernes hasta 15% (tope $7.000 semanal).

Otras entidades

  • Credicoop: viernes hasta 20% en todas las estaciones (tope $24.000 mensual).
  • Naranja X: sábados y domingos, 10% en Gulf (tope $3.000 por compra).
  • Patagonia: jueves hasta 25% (tope $15.000).
  • Columbia: 20% en fechas específicas de septiembre (tope $6.000 por día).
Cómo ahorrar en la carga de combustibles: claves y promociones vigentes

Cuadro comparativo

Estación / AppPromociones principalesBancos / BilleterasTope y condiciones
YPF / App YPF

• 10% en Infinia lunes

• 6% todos los días de 0 a 6 hs

• 5% socios ACA

• Macro: miércoles hasta 30%

• Santander: jueves 20% + 10% extra

• Galicia: lunes hasta 15% vía MODO

• Nación: 15% todos los días (MODO BNA+)

• Comafi: sábados hasta 20%

• Tope App: $3.000 semanal

• ACA: $11.500 mensual

• Nación: $15.000

• Macro/Santander/Galicia: hasta $25.000

Shell / App Shell Box• 10% en V-Power miércoles

• Nación: 25% todos los días

• Ciudad: domingos hasta 15%

• Galicia: lunes hasta 15%

• Comafi: domingos hasta 20%

• Jumbo+ / Vea: jueves 10%

• Shell Box: $4.000 semanal

• Nación: $20.000 mensual

• Ciudad: $15.000

• Comafi: $32.000 mensual

Axion / App ON• 10% en Quantium lunes y viernes

• Nación: 10% todos los días

• Ciudad: domingos hasta 15%

• Galicia: lunes hasta 15%

• Comafi: lunes hasta 20%

• BBVA: sábados 20%

• Del Sol: lunes 20%

• App ON: $5.000 a $7.500 mensual

• Nación: $15.000

• Comafi: hasta $40.000 mensual

• BBVA: $6.000

• Del Sol: $5.000 mensual

Puma / App Puma Pris

• 10% miércoles en Súper, Premium e Ion Diesel

• Puntos canjeables hasta $18.000

• Galicia: lunes hasta 15%

• Comafi: viernes 15%

• Puma Pris: hasta 50 litros

• Galicia: hasta $15.000

• Comafi: $7.000 semanal

Otras entidades

• Credicoop: viernes hasta 20%

• Naranja X: 10% en Gulf fines de semana

• Patagonia: jueves hasta 25%

• Columbia: 20% en fechas puntuales

• Credicoop: hasta $24.000 mensual

• Naranja X: $3.000 por compra

• Patagonia: $15.000

• Columbia: $6.000 por fecha