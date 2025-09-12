Cómo ahorrar en la carga de combustibles: claves y promociones vigentes
Con subas constantes en nafta y gasoil, las promociones de bancos, billeteras y estaciones permiten reducir el gasto hasta un 30%, con reintegros.
El aumento sostenido en los combustibles obliga a los automovilistas a planificar cada carga. Durante septiembre, distintas estaciones de servicio en Argentina, junto con bancos y billeteras digitales, ofrecen beneficios que permiten ahorrar en nafta y gasoil.
Consejos prácticos para aprovechar descuentos
- Planificar los días de carga: revisar qué jornadas ofrecen los mayores reintegros.
- Combinar beneficios: usar la app de la estación junto con la tarjeta del banco que tenga más devolución.
- Respetar los topes: conocer los límites semanales o mensuales de cada promoción para no perder descuentos.
- Distribuir cargas: realizar varias operaciones en lugar de una sola para multiplicar reintegros.
- Atender horarios especiales: algunas ofertas aplican en franjas específicas, como la madrugada.
- Usar programas de fidelidad: Serviclub, Shell Box, ON o Puma Pris suman puntos que se traducen en nuevos descuentos.
- Controlar gastos y devoluciones: llevar registro ayuda a planificar mejor las próximas cargas.
Detalle por estación y banco
YPF
- App YPF: 10% en Infinia los lunes (tope $3.000 semanal).
- 6% todos los días de 0 a 6 hs, sin tope.
- 5% adicional para socios ACA (tope $11.500 mensual).
- Macro: miércoles hasta 30% (según tarjeta, tope $25.000).
- Santander: jueves 20% + 10% extra en “Sorpresa”.
- Galicia: lunes 10% vía MODO (tope $10.000), Éminent 15% y cuenta sueldo 10% extra.
- Nación: 15% todos los días con MODO BNA+ (tope $15.000).
- Comafi: sábados hasta 20%.
Shell
- App Shell Box: 10% en V-Power los miércoles (tope $4.000 semanal).
- Nación: 25% todos los días con MODO BNA+ (tope $20.000).
- Ciudad: domingos hasta 15% (plan sueldo/jubilados).
- Galicia: lunes hasta 15% vía MODO.
- Comafi: domingos hasta 20% (clientes Único).
- Alianzas con Jumbo+ y Vea: jueves 10%.
Axion
- App ON: 10% en Quantium los lunes y viernes (tope mensual según nivel).
- Nación: 10% todos los días (tope $15.000).
- Ciudad: domingos hasta 15%.
- Galicia: lunes hasta 15% vía MODO.
- Comafi: lunes hasta 20% (tope $40.000 mensual).
- BBVA: sábados 20% con crédito vía MODO (tope $6.000).
- Banco del Sol: lunes 20% con débito Visa (tope $5.000 mensual).
Puma
- App Puma Pris: miércoles 10% en Súper, Premium e Ion Diesel (hasta 50 litros).
- Posibilidad de canjear puntos por vouchers de hasta $18.000.
- Galicia: lunes hasta 15%.
- Comafi: viernes hasta 15% (tope $7.000 semanal).
Otras entidades
- Credicoop: viernes hasta 20% en todas las estaciones (tope $24.000 mensual).
- Naranja X: sábados y domingos, 10% en Gulf (tope $3.000 por compra).
- Patagonia: jueves hasta 25% (tope $15.000).
- Columbia: 20% en fechas específicas de septiembre (tope $6.000 por día).
Cuadro comparativo
|Estación / App
|Promociones principales
|Bancos / Billeteras
|Tope y condiciones
|YPF / App YPF
• 10% en Infinia lunes
• 6% todos los días de 0 a 6 hs
• 5% socios ACA
• Macro: miércoles hasta 30%
• Santander: jueves 20% + 10% extra
• Galicia: lunes hasta 15% vía MODO
• Nación: 15% todos los días (MODO BNA+)
• Comafi: sábados hasta 20%
• Tope App: $3.000 semanal
• ACA: $11.500 mensual
• Nación: $15.000
• Macro/Santander/Galicia: hasta $25.000
|Shell / App Shell Box
|• 10% en V-Power miércoles
• Nación: 25% todos los días
• Ciudad: domingos hasta 15%
• Galicia: lunes hasta 15%
• Comafi: domingos hasta 20%
• Jumbo+ / Vea: jueves 10%
• Shell Box: $4.000 semanal
• Nación: $20.000 mensual
• Ciudad: $15.000
• Comafi: $32.000 mensual
|Axion / App ON
|• 10% en Quantium lunes y viernes
• Nación: 10% todos los días
• Ciudad: domingos hasta 15%
• Galicia: lunes hasta 15%
• Comafi: lunes hasta 20%
• BBVA: sábados 20%
• Del Sol: lunes 20%
• App ON: $5.000 a $7.500 mensual
• Nación: $15.000
• Comafi: hasta $40.000 mensual
• BBVA: $6.000
• Del Sol: $5.000 mensual
|Puma / App Puma Pris
• 10% miércoles en Súper, Premium e Ion Diesel
• Puntos canjeables hasta $18.000
• Galicia: lunes hasta 15%
• Comafi: viernes 15%
• Puma Pris: hasta 50 litros
• Galicia: hasta $15.000
• Comafi: $7.000 semanal
|Otras entidades
|—
• Credicoop: viernes hasta 20%
• Naranja X: 10% en Gulf fines de semana
• Patagonia: jueves hasta 25%
• Columbia: 20% en fechas puntuales
• Credicoop: hasta $24.000 mensual
• Naranja X: $3.000 por compra
• Patagonia: $15.000
• Columbia: $6.000 por fecha