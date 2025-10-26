Para el segmento enduro en Argentina, Honda ofrece dos modelos de entrada: la XR150L y la XR190L. Ambos comparten diseño dual-purpose y tanque de 12 litros, pero presentan diferencias significativas en motor, potencia, dimensiones y equipamiento, aspectos que influyen en su desempeño y versatilidad según el tipo de uso. A continuación, se presentan sus especificaciones actualizadas a octubre de 2025.

Comparativa entre Honda XR150L y XR190L: ¿Cuál conviene?
CaracterísticaHonda XR150L (2025)Honda XR190L (2025)Diferencia clave
Precio sugerido (ARS)$5.647.700$6.761.000+$1.113.300 (XR190L ~20% más cara, justificada por motor y tech).
MotorMonocilíndrico 4T, 149 cc, carburado, refrigerado por aireMonocilíndrico 4T, 184.43 cc, inyección electrónica PGM-FI, refrigerado por aireXR190L más eficiente y potente; cumple Euro 3 (menores emisiones).
Potencia máxima12.5 CV @ 8.500 rpm16.2 CV @ 7.750 rpm+3.7 CV en XR190L (mejor aceleración en off-road).
Torque máximo12.5 Nm @ 6.500 rpm15.5 Nm @ 5.750 rpm+3 Nm en XR190L (más fuerza en bajas).
Transmisión5 velocidades, manual5 velocidades, manualSimilar; ambas con arranque eléctrico.
FrenosDisco delantero (ABS), tambor traseroDisco delantero y trasero (ABS delantero, Nissin)XR190L superior en frenado (cumple normativas ARG 2025).
SuspensiónHorquilla telescópica delantera (170 mm), monoamortiguador trasero (150 mm)Horquilla telescópica delantera (170 mm), monoamortiguador trasero (150 mm)Idéntica; robusta para terrenos mixtos.
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)2.090 / 820 / 1.116 mm2.075 / 767 / 1.124 mmXR150L ligeramente más larga; XR190L más compacta.
Altura de asiento825 mm835 mmAmbas accesibles; XR190L un poco más alta (mejor para off-road).
Peso en orden de marcha122 kg129 kgXR190L +7 kg (por equipamiento extra).
Capacidad tanque12 L (reserva 3.5 L)12 L (reserva 3.5 L)Similar; ~400-450 km de autonomía estimada.
LlantasDelantera 19", trasera 17" (rayos)Delantera 19", trasera 17" (rayos)Idénticas; off-road ready.
IluminaciónLED delantera, convencional traseraFull LED (faro, intermitentes, stop)XR190L más moderna y visible de noche.
TableroDigital básicoDigital TFT (más preciso y legible)XR190L con mejor info (velocidad, odómetro, etc.).
Garantía3 años o 36.000 km3 años o 36.000 kmIgual; respaldo Honda.
Colores disponiblesRojo, blanco, negroBlanco, beige, rojoVariedad similar; diseños renovados con family feeling Tornado.
¿Cuál elegir?

 La XR150L es ideal para principiantes o uso urbano diario (más económica y liviana), mientras la XR190L brilla en aventuras mixtas por su potencia extra, inyección (mejor consumo ~35-40 km/L) y ABS completo. Ambas producidas en Campana (ARG), con ventas fuertes en 2025 (+50% en motos Honda). Si buscas valor por precio, la XR150L gana; por performance, la XR190L.

Rendimiento y características

La Honda XR150L se caracteriza por su menor peso y motor de 149,15 cc, lo que la hace más ágil y versátil para uso urbano y caminos rurales. Su tanque de 12 litros y capacidad de carga de 400 kg permiten recorridos prolongados y transporte de cargas adicionales.

Por su parte, la Honda XR190L ofrece mayor potencia con su motor de 184,4 cc y 16,2 HP, junto con un diseño más robusto que proporciona estabilidad en terrenos exigentes. Su capacidad de carga es menor (150 kg), pero el incremento de peso y dimensiones favorece el desempeño en caminos irregulares.

Comparativa entre Honda XR150L y XR190L: ¿Cuál conviene?

Ambos modelos comparten transmisión de cinco velocidades, tanque de combustible de 12 litros y suspensión dual-purpose, pero presentan diferencias significativas en potencia, dimensiones, peso y capacidad de carga, factores determinantes para distintas necesidades de uso.

Conclusión

La selección entre la Honda XR150L y XR190L dependerá de los objetivos del usuario: la XR150L se ajusta a quienes buscan una moto ligera y económica con buena autonomía, mientras que la XR190L se orienta a quienes requieren mayor potencia y estabilidad para recorridos más exigentes.