Comparativa entre Honda XR150L y XR190L: ¿Cuál conviene?
Precios actualizados, motor, dimensiones y equipamiento. Todo lo que necesitas saber para elegir entre las dos opciones más populares de Honda en Argentina.
Para el segmento enduro en Argentina, Honda ofrece dos modelos de entrada: la XR150L y la XR190L. Ambos comparten diseño dual-purpose y tanque de 12 litros, pero presentan diferencias significativas en motor, potencia, dimensiones y equipamiento, aspectos que influyen en su desempeño y versatilidad según el tipo de uso. A continuación, se presentan sus especificaciones actualizadas a octubre de 2025.
Característica Honda XR150L (2025) Honda XR190L (2025) Diferencia clave Precio sugerido (ARS) $5.647.700 $6.761.000 +$1.113.300 (XR190L ~20% más cara, justificada por motor y tech). Motor Monocilíndrico 4T, 149 cc, carburado, refrigerado por aire Monocilíndrico 4T, 184.43 cc, inyección electrónica PGM-FI, refrigerado por aire XR190L más eficiente y potente; cumple Euro 3 (menores emisiones). Potencia máxima 12.5 CV @ 8.500 rpm 16.2 CV @ 7.750 rpm +3.7 CV en XR190L (mejor aceleración en off-road). Torque máximo 12.5 Nm @ 6.500 rpm 15.5 Nm @ 5.750 rpm +3 Nm en XR190L (más fuerza en bajas). Transmisión 5 velocidades, manual 5 velocidades, manual Similar; ambas con arranque eléctrico. Frenos Disco delantero (ABS), tambor trasero Disco delantero y trasero (ABS delantero, Nissin) XR190L superior en frenado (cumple normativas ARG 2025). Suspensión Horquilla telescópica delantera (170 mm), monoamortiguador trasero (150 mm) Horquilla telescópica delantera (170 mm), monoamortiguador trasero (150 mm) Idéntica; robusta para terrenos mixtos. Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) 2.090 / 820 / 1.116 mm 2.075 / 767 / 1.124 mm XR150L ligeramente más larga; XR190L más compacta. Altura de asiento 825 mm 835 mm Ambas accesibles; XR190L un poco más alta (mejor para off-road). Peso en orden de marcha 122 kg 129 kg XR190L +7 kg (por equipamiento extra). Capacidad tanque 12 L (reserva 3.5 L) 12 L (reserva 3.5 L) Similar; ~400-450 km de autonomía estimada. Llantas Delantera 19", trasera 17" (rayos) Delantera 19", trasera 17" (rayos) Idénticas; off-road ready. Iluminación LED delantera, convencional trasera Full LED (faro, intermitentes, stop) XR190L más moderna y visible de noche. Tablero Digital básico Digital TFT (más preciso y legible) XR190L con mejor info (velocidad, odómetro, etc.). Garantía 3 años o 36.000 km 3 años o 36.000 km Igual; respaldo Honda. Colores disponibles Rojo, blanco, negro Blanco, beige, rojo Variedad similar; diseños renovados con family feeling Tornado.
¿Cuál elegir?
La XR150L es ideal para principiantes o uso urbano diario (más económica y liviana), mientras la XR190L brilla en aventuras mixtas por su potencia extra, inyección (mejor consumo ~35-40 km/L) y ABS completo. Ambas producidas en Campana (ARG), con ventas fuertes en 2025 (+50% en motos Honda). Si buscas valor por precio, la XR150L gana; por performance, la XR190L.
Rendimiento y características
La Honda XR150L se caracteriza por su menor peso y motor de 149,15 cc, lo que la hace más ágil y versátil para uso urbano y caminos rurales. Su tanque de 12 litros y capacidad de carga de 400 kg permiten recorridos prolongados y transporte de cargas adicionales.
Por su parte, la Honda XR190L ofrece mayor potencia con su motor de 184,4 cc y 16,2 HP, junto con un diseño más robusto que proporciona estabilidad en terrenos exigentes. Su capacidad de carga es menor (150 kg), pero el incremento de peso y dimensiones favorece el desempeño en caminos irregulares.
Ambos modelos comparten transmisión de cinco velocidades, tanque de combustible de 12 litros y suspensión dual-purpose, pero presentan diferencias significativas en potencia, dimensiones, peso y capacidad de carga, factores determinantes para distintas necesidades de uso.
Conclusión
La selección entre la Honda XR150L y XR190L dependerá de los objetivos del usuario: la XR150L se ajusta a quienes buscan una moto ligera y económica con buena autonomía, mientras que la XR190L se orienta a quienes requieren mayor potencia y estabilidad para recorridos más exigentes.