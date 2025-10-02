La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante septiembre se patentaron 55.827 vehículos, lo que representa un crecimiento interanual del 27,8% frente a las 43.679 unidades de igual mes de 2024. En comparación con agosto, la mejora fue del 1,7%.

Cuáles fueron los 10 autos más vendidos en septiembre y en lo que va de 2025

Con este resultado, el acumulado de 2025 alcanzó las 500.089 unidades, un 60,4% más que en el mismo período del año anterior. El nivel de ventas permite proyectar que el año cerrará por encima del medio millón de patentamientos, superando ampliamente el total de 2024.

En el ranking de septiembre, el modelo más vendido fue el Toyota Yaris, que también encabeza la tabla acumulada del año. Detrás se ubican la Toyota Hilux y la Ford Ranger, en un listado que muestra el buen desempeño de las pick-ups y la consolidación de las SUV en el mercado argentino.

Cuáles fueron los 10 autos más vendidos en septiembre y en lo que va de 2025
Los 10 autos 0 km más vendidos en septiembre de 2025
PosiciónModeloUnidades
1.ºToyota Yaris3.037
2.ºToyota Hilux2.499
3.ºFord Ranger2.211
4.ºFiat Cronos2.077
5.ºFord Territory2.008
6.ºVolkswagen Amarok2.006
7.ºChevrolet Tracker1.764
8.ºPeugeot 2081.723
9.ºToyota Corolla Cross1.695
10.ºVolkswagen Polo1.485
Cuáles fueron los 10 autos más vendidos en septiembre y en lo que va de 2025
Los 10 autos 0 km más vendidos en el acumulado de 2025
PosiciónModeloUnidades
1.ºToyota Yaris26.023
2.ºFiat Cronos26.009
3.ºPeugeot 20824.632
4.ºToyota Hilux24.581
5.ºFord Ranger20.694
6.ºVolkswagen Amarok20.397
7.ºVolkswagen Polo18.041
8.ºToyota Corolla Cross15.861
9.ºChevrolet Tracker14.574
10.ºVolkswagen Taos14.419
Cuáles fueron los 10 autos más vendidos en septiembre y en lo que va de 2025

De esta manera, el mercado mantiene un piso mensual superior a las 50.000 unidades, consolidando un crecimiento que, según los concesionarios, se apoya en la estabilidad del financiamiento y en la diversificación de la oferta de modelos.