Cuáles fueron los 10 autos más vendidos en septiembre y en lo que va de 2025

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante septiembre se patentaron 55.827 vehículos, lo que representa un crecimiento interanual del 27,8% frente a las 43.679 unidades de igual mes de 2024. En comparación con agosto, la mejora fue del 1,7%.

Con este resultado, el acumulado de 2025 alcanzó las 500.089 unidades, un 60,4% más que en el mismo período del año anterior. El nivel de ventas permite proyectar que el año cerrará por encima del medio millón de patentamientos, superando ampliamente el total de 2024.

En el ranking de septiembre, el modelo más vendido fue el Toyota Yaris, que también encabeza la tabla acumulada del año. Detrás se ubican la Toyota Hilux y la Ford Ranger, en un listado que muestra el buen desempeño de las pick-ups y la consolidación de las SUV en el mercado argentino.

Los 10 autos 0 km más vendidos en septiembre de 2025

Posición Modelo Unidades 1.º Toyota Yaris 3.037 2.º Toyota Hilux 2.499 3.º Ford Ranger 2.211 4.º Fiat Cronos 2.077 5.º Ford Territory 2.008 6.º Volkswagen Amarok 2.006 7.º Chevrolet Tracker 1.764 8.º Peugeot 208 1.723 9.º Toyota Corolla Cross 1.695 10.º Volkswagen Polo 1.485

Los 10 autos 0 km más vendidos en el acumulado de 2025

Posición Modelo Unidades 1.º Toyota Yaris 26.023 2.º Fiat Cronos 26.009 3.º Peugeot 208 24.632 4.º Toyota Hilux 24.581 5.º Ford Ranger 20.694 6.º Volkswagen Amarok 20.397 7.º Volkswagen Polo 18.041 8.º Toyota Corolla Cross 15.861 9.º Chevrolet Tracker 14.574 10.º Volkswagen Taos 14.419

De esta manera, el mercado mantiene un piso mensual superior a las 50.000 unidades, consolidando un crecimiento que, según los concesionarios, se apoya en la estabilidad del financiamiento y en la diversificación de la oferta de modelos.