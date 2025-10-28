Después de 90 años, SKF cerró su planta en Argentina y fabricará desde el exterior

SKF, multinacional de origen sueco especializada en rodamientos, anunció el cierre definitivo de su planta en la localidad bonaerense de Tortuguitas, donde operaba desde 1935. La decisión forma parte de una reestructuración global que busca concentrar la producción en menos centros industriales, optimizando costos y capacidad logística.

Con el cierre, la compañía dejará de fabricar piezas en Argentina, aunque continuará operando en el país a través de su red comercial. Según informaron fuentes del sector, los productos de la marca serán importados principalmente desde Brasil y algunos países de Asia, donde SKF posee plantas de alta escala y tecnología.

La planta local llegó a emplear a más de 200 personas y era una de las pocas de la firma en Sudamérica dedicadas a la producción de rodamientos industriales. En los últimos años, había reducido progresivamente su volumen de producción por la caída de la demanda y el aumento de los costos operativos.

El anuncio del cierre marca el final de una etapa de casi 90 años de presencia industrial de SKF en Argentina, una marca muy vinculada a la historia del sector automotor, agrícola e industrial del país.