El Fiat 600 Hybrid inicia su preventa en Argentina: un clásico de 70 años que renace con tecnología híbrida

Fiat anunció el inicio de la preventa en Argentina del Nuevo 600 Hybrid, el primer modelo electrificado que la marca comercializará en el país. La presentación coincide con los 70 años del lanzamiento del histórico 600, un vehículo que marcó una época en la movilidad urbana y que aún hoy conserva un lugar en el recuerdo y en las calles argentinas.

El nuevo modelo está impulsado por un motor 1.2 litros de tres cilindros, asociado a una batería de iones de litio de 48V y una transmisión automática e-DCT de seis velocidades con doble embrague. En conjunto, entrega 145 caballos de potencia, con la posibilidad de circular en modo totalmente eléctrico en arranques, maniobras de estacionamiento y en situaciones de tráfico urbano.

El sistema incorpora además funciones de recuperación de energía en frenadas y descensos, lo que permite optimizar el consumo y extender los recorridos sin necesidad de recurrir al motor térmico. Esta tecnología brinda una conducción más silenciosa, con menor nivel de vibraciones y un rendimiento mejorado en aceleraciones y arranques.

Con un baúl de 385 litros y un habitáculo amplio, el Fiat 600 Hybrid apunta a quienes buscan un vehículo versátil tanto para la ciudad como para escapadas de fin de semana. En materia de diseño, mantiene el estilo italiano con una paleta de colores renovada, detalles exteriores pop y un interior equipado con central multimedia de 10,1 pulgadas personalizable, climatizador automático y asistentes de conducción de última generación.

En cuanto a seguridad, incorpora seis airbags, faros LED con función cornering, spoiler trasero y llantas de 17 pulgadas entre otros elementos destacados.

El precio y las condiciones de venta del modelo serán informados oficialmente el 20 de octubre de 2025, fecha elegida para su lanzamiento de prensa en Argentina.