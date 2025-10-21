El Fiat 600 vuelve a la Argentina con espíritu clásico y alma híbrida

El Fiat 600, uno de los autos más recordados de la industria automotriz argentina, vuelve al país con una propuesta renovada. La marca italiana presentó oficialmente el nuevo Fiat 600 Hybrid, un SUV compacto que se convierte en el primer modelo electrificado que la firma comercializa en Argentina.

A 70 años del lanzamiento del modelo original —que fue furor en las décadas del 60 y 70—, esta nueva versión combina un motor naftero de tres cilindros 1.2 litros con una batería de iones de litio de 48V, lo que permite una conducción más eficiente y silenciosa. En conjunto, entrega 145 CV y 230 Nm de torque, asociados a una transmisión automática e-DCT de seis velocidades con doble embrague. Según los datos de la marca, acelera de 0 a 50 km/h en 4,4 segundos.

El sistema híbrido permite desplazamientos en modo 100% eléctrico a baja velocidad o durante maniobras de estacionamiento, además de recuperar energía en frenadas y descensos. El consumo promedio se estima en 4,8 litros cada 100 km, y la batería ofrece una autonomía eléctrica de hasta 1 km o 30 km/h, lo que ocurra primero.

En cuanto a su diseño, el nuevo 600 Hybrid mide 4,17 metros de largo y 1,52 de alto, con un baúl de 385 litros. El interior apunta al confort y la conectividad, con una pantalla central de 10 pulgadas, tablero digital de 7", cargador inalámbrico, volante multifunción, tapizados en tela y climatizador digital.

El modelo incorpora seis airbags y un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye control crucero, alerta de cambio de carril, frenado de emergencia, detección de señales de tránsito y sensores de estacionamiento con visión 360°.

El Fiat 600 Hybrid se ofrece con una paleta de cinco colores —Naranja Sole, Azul Acqua, Azul Passione, Crema Capuccino y Blanco Gelatto— y llantas de aleación de 17 pulgadas. Llega con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros y un precio de referencia de USD 34.500.