El futuro del rey: todo lo que se sabe del próximo Toyota Corolla 2026

Lanzamiento y novedades clave de la decimotercera generación

La presentación de la decimotercera generación del Toyota Corolla está prevista para 2026 en Japón, posiblemente coincidiendo con su 60º aniversario como modelo. Se espera que llegue a América del Sur aproximadamente un año después, manteniendo su producción en Brasil, específicamente en la planta de Sorocaba.

Entre las principales novedades, se destaca una mayor electrificación y la introducción de una versión híbrida enchufable (PHEV), que podría denominarse "Prime", siguiendo la nomenclatura de otros modelos electrificados de Toyota.

Un diseño inspirado en la modernidad y la aerodinámica

Aunque no hay imágenes oficiales definitivas, las proyecciones sugieren que el diseño del nuevo Corolla tomará inspiración de los últimos modelos globales de Toyota, como el Prius, la familia Crown, y los vehículos eléctricos de la línea Beyond Zero, así como otros modelos como el C-HR+ y el Camry.

Se anticipa una silueta más deportiva y aerodinámica, con:

Un frente más afilado y bajo.

Un capot en forma de "T" y luces tipo "boomerang".

Un parabrisas más inclinado y una distancia entre ejes ampliada (superando los 2,70 metros actuales) para mayor espacio interior.

Luces traseras interconectadas con una innovadora firma lumínica.

Posibles mejoras incluyen la incorporación de un techo panorámico y sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) de nivel 2.

A nivel global, Toyota continuará ofreciendo el Corolla en sus tres carrocerías principales: sedán, hatchback y rural, además de un derivado SUV (el Corolla Cross), buscando diferenciar claramente el rural del SUV.

Motorizaciones híbridas y eficiencia récord

La nueva generación del Corolla será la más electrificada hasta la fecha. Estrenará una nueva familia de motores desarrollada en conjunto con Subaru y Mazda.

Las versiones más accesibles podrían incluir un motor 1.5L de cuatro cilindros, con opciones aspiradas de 130 CV y turbo de 180 CV.

Para quienes busquen mayor rendimiento, se habla de un nuevo motor 2.0L turbo de la misma familia, con una potencia que podría alcanzar hasta 406 CV en la versión deportiva GR, la cual se reservaría para el mercado japonés.

La gran promesa de esta generación reside en su variante híbrida enchufable (PHEV). Esta versión combinará el motor 1.5L con un motor eléctrico y, gracias a su diseño aerodinámico y los nuevos propulsores, podría alcanzar una autonomía combinada récord de 2.100 kilómetros. Toyota apunta a lograr una eficiencia térmica superior al 41% y busca acercarse a los niveles de eficiencia de modelos como los de BYD. Se rumorea que ya se están realizando pruebas de esta motorización híbrida enchufable en Brasil.

El Toyota Corolla Cross 2026: una actualización importante

En paralelo a la nueva generación del Corolla sedán, el Toyota Corolla Cross también recibirá una actualización para 2026. Este facelift de mitad de ciclo busca mantener su liderazgo en el segmento de los SUV compactos.

Las mejoras del Corolla Cross 2026 incluyen:

Rediseño exterior: Nueva parrilla, faros más delgados con firma LED, defensa renovada y nuevas llantas de hasta 18 pulgadas, con nuevos colores disponibles como el Azul Caballería.

Tecnología interior mejorada: Incorpora una pantalla central Toyota Audio Multimedia de 10.5 o 12.3 pulgadas con compatibilidad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, y actualizaciones OTA. Las versiones más equipadas incluirán un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y un sistema de sonido JBL Premium.

Motorizaciones conocidas: Para México, se espera que mantenga el motor 2.0L atmosférico de 170 hp y el sistema híbrido 1.8L con 121 hp combinados, ofreciendo un consumo estimado de 42 MPG para la versión híbrida.

Seguridad actualizada: Incluirá de serie el paquete Toyota Safety Sense 3.0, con sistemas como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril y detección de peatones y ciclistas, además de nueve airbags.

Conectividad: Ofrecerá Toyota Connected Services, permitiendo monitorear el vehículo desde una aplicación móvil e incluyendo un módem Wi-Fi.

Se espera que el Corolla Cross 2026 llegue a los concesionarios a finales de 2025 o principios de 2026, con precios estimados que parten desde los USD 21.000 para las versiones de entrada.

El contexto del mercado y la reputación del Corolla

El mercado automotriz global ha recuperado sus niveles prepandemia en 2023, con un notable impulso de las ventas de vehículos eléctricos e híbridos. A nivel mundial, los vehículos eléctricos ya representan cerca del 15% de las ventas totales en 2024, frente al 5% en 2020. Este crecimiento es liderado por China, que concentró el 60% de las ventas de eléctricos en 2022.

En el mercado colombiano, las ventas de vehículos nuevos repuntaron ligeramente en 2024 (201 mil unidades), siendo los utilitarios el segmento de mayor venta (53,7%) y el principal impulsor de crecimiento. Las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en Colombia también mostraron un fuerte crecimiento, representando el 26% de las ventas totales en 2024. A pesar de los desafíos económicos como las altas tasas de interés y la inflación que impactaron las ventas en 2023, se espera una recuperación en 2025 y 2026 impulsada por la mejora en el consumo privado y la inversión, así como por un mercado laboral sólido y menores tasas de inflación e interés.

La resiliencia del sector también se ve en el mercado de motos, que alcanzó un máximo histórico de 833 mil unidades vendidas en 2024, favorecido por su menor precio relativo a los automóviles. Las ventas de vehículos usados también crecieron, llegando a 926 mil unidades en 2024.

La reputación del Toyota Corolla en el sector automotriz es sólida. Una comparativa entre mecánicos de Taller Paco reveló que, si bien hay diversas preferencias, muchos profesionales expresaron su favoritismo por el Toyota Corolla frente al Honda Civic. Esta percepción positiva de los mecánicos subraya la confiabilidad y el buen desempeño del modelo.

La próxima generación del Toyota Corolla, con su enfoque en la electrificación y la eficiencia, su diseño vanguardista y las mejoras del Corolla Cross, busca consolidar la posición de Toyota en un mercado automotriz en constante evolución, respondiendo a las demandas de los consumidores y las tendencias globales.