El Gobierno nacional modificó la base imponible del impuesto interno, conocido popularmente como “impuesto a los autos de lujo”. Según la resolución vigente desde este 1° de septiembre, pagarán el gravamen los vehículos cuyo precio de fábrica a concesionarios sea igual o mayor a $63.166.936,50, lo que equivale aproximadamente a $83 millones al público, luego de impuestos y comisiones de concesionarios.

El Gobierno actualiza la base imponible del impuesto interno para autos de lujo

El tributo mantiene una única escala del 35%, tras la eliminación de la primera escala que afectaba a autos más económicos con un 20%. Esta actualización estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 y responde a la intención de evitar topes en los precios y distorsiones en el mercado provocadas por la inflación y la devaluación.

Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que “el incremento de este piso se encuentra por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Vehículos con componentes importados o fabricados en dólares pueden estar alcanzados por impuestos internos debido a la devaluación y la inflación”.

La medida ha sido bien recibida por las terminales automotrices, que habían señalado que el impuesto al lujo generaba distorsiones en los precios y diferencias significativas en el equipamiento de los modelos.

Impuesto Interno 2025

Precio de fábrica a concesionariosPrecio aproximado al públicoAlícuota del impuesto
$63.166.936,50 y superiores~ $83.000.00035%
