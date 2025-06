Esta iniciativa se enmarca en una flexibilización progresiva del comercio exterior de bienes de consumo, con el objetivo declarado de reducir los costos para sectores productivos y consumidores.

Menos trabas para comprar autos en el exterior

Una de las principales novedades es la eliminación de la "licencia" que antes se exigía para importar un vehículo nuevo de forma particular. Según Sturzenegger, si un auto es apto para circular en Estados Unidos o Europa, se presumirá que funcionará también en Argentina. El único requisito posterior será realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), especialmente para adaptar posibles diferencias como la posición del volante.

El ministro también adelantó que se están analizando condiciones "bastante más amplias" para la importación de vehículos usados. Esta flexibilización busca beneficiar directamente a los ciudadanos, una filosofía que el gobierno de Milei subraya como "centrada en la gente" y no en "la casta".

Beneficios para sectores estratégicos y repuestos

Más allá de los autos particulares, la medida tiene un impacto crucial en sectores estratégicos como la minería y el petróleo. Se habilitará la importación de vehículos especiales usados, como los camiones que transportan plataformas petroleras. Sturzenegger relató que esta medida permitirá, por ejemplo, que las empresas mineras puedan traerse camiones o, al menos, repuestos usados, logrando una reducción del 40% en los costos de funcionamiento de estos vehículos. Esto aplica de manera similar a la producción de petróleo en Vaca Muerta. Además, la eliminación de trabas para traer autopartes desde el exterior de forma particular es vista como una forma de combatir el robo de repuestos, bajo la premisa de que "repuestos caros son repuestos que se roban".

¿Cuánto costará importar un auto de forma particular?

Si bien la medida busca bajar costos, la realidad económica de la importación particular es compleja. Actualmente, para un importador profesional, los costos se desglosan de la siguiente manera sobre el precio FOB (precio en puerto de origen) de un vehículo:

Flete y seguro: alrededor de USD 2.500.

Arancel de importación: 35% (para autos de extra zona).

Tasa estadística: 3%.

Gastos de logística y traslado local: otros USD 1.000.

Impuestos varios: 10% (Ingresos Brutos, Ganancias, Débitos y Créditos, tasas provinciales y municipales).

IVA: 21%.

Margen del concesionario: entre 10% y 15%.

Así, un auto con un precio FOB de USD 15.000 puede terminar costando alrededor de USD 45.000 para el importador oficial. En caso de que se eximiera del arancel de importación (como en ciertos cupos gubernamentales), el valor bajaría a unos USD 36.000.

Para un particular, si bien se elimina el margen de ganancia de la marca y del concesionario local, otros costos se encarecen. Las fábricas no venden directamente a particulares, por lo que el comprador deberá adquirir el vehículo en un concesionario extranjero, pagando un precio mayor que ya incluye la ganancia del fabricante y de la agencia. Además, el flete y el seguro son más caros al tratarse de una única unidad y no de un lote.

Por lo tanto, un auto que un importador profesional compra en Europa por USD 15.000 FOB, un particular lo pagaría al menos USD 20.000, y el costo total para traerlo a Argentina se estima entre USD 40.000 y USD 45.000.

El toque "Star Wars" del ministro

En un momento particular de la entrevista en el programa Neura, Federico Sturzenegger hizo una pausa para encender un sable de luz azul de la saga Star Wars, una escena que fue ampliamente compartida en redes sociales. Con una sonrisa, el ministro sostuvo el sable encendido por unos segundos y concluyó: "No necesito que las fuerzas me acompañen, necesito que me acompañe Javier. Con Javier estamos". Un guiño que sumó color a un anuncio de gran relevancia económica.

La medida, anunciada el 13 de junio de 2025, representa un cambio significativo en la política de importación de vehículos en Argentina, buscando impactar tanto en el bolsillo de los consumidores como en la eficiencia de sectores clave de la economía.