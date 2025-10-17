El Gobierno implementa la inscripción remota de vehículos nuevos

El Gobierno nacional oficializó la posibilidad de realizar de manera remota las inscripciones de vehículos nuevos, tanto de producción nacional como importados.

La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el decreto 745/2025, se ampara en el artículo 353 del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023. Con este nuevo esquema se crea el Registro Único Virtual (RUV), una herramienta que busca agilizar los trámites de inscripción inicial de autos cero kilómetro. Según el texto oficial, el sistema permitirá una interacción más ágil entre organismos públicos, validando controles de forma automática y garantizando la autenticidad de los datos.

El objetivo es avanzar hacia una gestión más eficiente, en línea con los principios de celeridad, economía y control que rigen la administración pública.