El mercado eléctrico argentino tiene un nuevo líder en precios

Una nueva marca se suma al creciente mercado de autos eléctricos en Argentina. Se trata de JMEV, una compañía china desarrollada en conjunto por Renault y JMC, que presentó oficialmente su primer modelo para el país: el Easy 3, un compacto urbano que llega con el objetivo de convertirse en la alternativa más accesible del segmento.

El vehículo será comercializado por el Grupo Antelo, representante también de marcas como Great Wall, Haval, Tank, Ora, Poer, Changan y Mitsubishi. El Easy 3 estará disponible inicialmente en concesionarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Chaco y Mar del Plata, con una expansión prevista a 20 puntos de venta en 2026.

El JMEV Easy 3 mide 3,72 metros de largo y está impulsado por un motor eléctrico delantero de 50 kW (68 CV), con 125 Nm de torque. Cuenta con cuatro modos de conducción —Eco, Normal, Sport y One Pedal— y puede acelerar de 0 a 50 km/h en 4,5 segundos.

Su batería de iones de litio de 30,24 kWh incluye un sistema de refrigeración líquida, lo que optimiza la temperatura y prolonga la vida útil del conjunto. La autonomía declarada alcanza los 330 km según el estándar CLTC. Admite carga AC y DC, con tiempos estimados de 6 horas en toma doméstica y 40 minutos en cargadores rápidos para pasar del 20% al 80%.

En el interior, incorpora una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas, conectividad Mirror Link, climatizador automático y volante multifunción regulable en altura. En materia de seguridad, ofrece control de estabilidad (ESC), frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, doble airbag frontal, anclajes ISOFIX, cámara 360° y sensores traseros de estacionamiento.

El precio oficial del Easy 3 en Argentina será de US$ 18.900, con reservas disponibles mediante una seña de US$ 500. Las primeras unidades llegarán a los concesionarios a mediados de noviembre.

Con esta propuesta, JMEV coloca al Easy 3 como el auto eléctrico más barato del país, ubicándose por debajo del Renault Kwid E-Tech y del BYD Dolphin, y posicionándose también entre los modelos más accesibles del mercado automotor argentino en general.