El regreso de una histórica: la Isuzu D-Max 2025 llega al país

La marca japonesa Isuzu prepara su regreso al segmento de las pick-ups medianas en el mercado argentino. El Grupo Belcastro, representante oficial en el país, anunció que en septiembre de 2025 se pondrá a la venta la nueva D-Max, correspondiente a la tercera generación del modelo.

Se trata de un producto que ya circula en distintos mercados internacionales desde 2019 y que ahora llegará a la Argentina con el restyling lanzado recientemente en el exterior. Aunque por el momento no se confirmaron configuraciones mecánicas ni niveles de equipamiento, se espera que la actualización incluya mejoras en diseño, tecnología y seguridad.

La D-Max es el modelo con el que Isuzu busca recuperar presencia en un rubro en el que supo ser protagonista en la década del ’90. Su regreso se da luego de varios intentos previos de reposicionamiento en el país, en un contexto que no había sido favorable para la importación de vehículos.

Con este lanzamiento, el Grupo Belcastro apunta a renovar el interés por la marca dentro de un segmento altamente competitivo en el mercado local, dominado por las pick-ups medianas de producción regional.