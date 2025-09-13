El socio chino de Toyota ya está en Argentina: GAC Motor inicia su operación en nuestro país

El mercado automotor argentino suma un nuevo protagonista de peso. Se trata de GAC Motor, marca del Grupo GAC, uno de los conglomerados más importantes de China y socio industrial de Toyota y Honda, para quienes fabrica vehículos en Asia.

La operación en Argentina será gestionada por Avantek S.A., firma vinculada al grupo González Johansen, con trayectoria en la representación e importación de vehículos comerciales Toyota. La compañía confirmó que el plan contempla la apertura de 40 concesionarios en tres años, con diez proyectos ya en marcha.

La propuesta inicial de GAC incluye cinco modelos:

1. EMZOOM

Tipo: SUV compacto.

Motor: 1.5 turbo, 177 CV.

Caja: automática de doble embrague.

Foco: diseño juvenil, conectividad y consumo eficiente.

2. EMKOO HEV

Tipo: SUV híbrido.

Potencia: 234 CV combinados (nafta + eléctrico).

Ventaja: ingresa con beneficios arancelarios por su motorización híbrida.

Foco: eficiencia energética y conducción urbana con bajas emisiones.

3. GS8

Tipo: SUV de gran porte (3 filas de asientos).

Motor: 2.0 turbo, 248 CV.

Tracción: integral.

Foco: espacio familiar, confort premium y seguridad.

4. EMPOW

Tipo: sedán deportivo.

Motor: 1.5 turbo, 177 CV.

Caja: automática de doble embrague.

Foco: estética deportiva, buena respuesta y dinámica de manejo.

5. AION ES EV

Tipo: sedán 100% eléctrico.

Potencia: 204 CV aprox.

Autonomía: hasta 442 km con una sola carga.

Foco: movilidad sustentable y tecnología avanzada.

El fabricante asiático llega con el respaldo de su experiencia en la industria automotriz global y con un reconocimiento en calidad: fue distinguido por J.D. Power en China durante ocho años consecutivos. Confiabilidad, innovación y una amplia red comercial serán los ejes de su desembarco en Argentina.