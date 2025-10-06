Toyota redobla su apuesta por el segmento SUV con un lanzamiento que tiene el ojo puesto no solo en ampliar su participación en el mercado, sino también en seducir a un público que busca un equilibrio entre tecnología, consumo y precio. Se trata del Yaris Cross, un nuevo modelo que llegará a la Argentina en los próximos meses para convertirse en el SUV más accesible del portafolio de la marca japonesa.

El SUV más accesible de Toyota se acerca a Argentina: cómo es y contra quién compite

Concebido y producido en Brasil, el Yaris Cross no es una simple adaptación: fue diseñado desde cero pensando en mercados emergentes como el argentino. Esto se refleja en su diseño robusto, un mayor despeje del suelo y una arquitectura basada en la plataforma DNGA-B, utilizada por Toyota en Asia para modelos con un perfil más aventurero.

Mientras en Brasil reemplazará directamente al Yaris convencional, en Argentina convivirá con el hatchback, posicionándose entre este y el Corolla Cross. Es decir, no será el modelo de entrada, pero sí la puerta de acceso al mundo SUV dentro de Toyota.

El SUV más accesible de Toyota se acerca a Argentina: cómo es y contra quién compite

Lo que se sabe hasta ahora: motorizaciones y dimensiones

Aunque no hay confirmación oficial sobre los niveles de equipamiento o las versiones disponibles en el país, sí trascendió que contará con alternativas nafteras e híbridas. Estas últimas combinarían un motor 1,5 litros con un propulsor eléctrico, lo que lo convertiría en una opción más dentro del creciente universo de vehículos electrificados, un segmento donde Toyota lidera con comodidad.

En cuanto a dimensiones, el Yaris Cross medirá:

  • 4,31 metros de largo
  • 1,77 metros de ancho
  • 1,65 metros de alto
  • 2,62 metros de distancia entre ejes
  • Baúl: 471 litros

La combinación de tamaño compacto con un baúl generoso apunta a usuarios urbanos que buscan practicidad sin resignar espacio.

El SUV más accesible de Toyota se acerca a Argentina: cómo es y contra quién compite

Así se perfila frente a sus competidores

El nuevo SUV compacto de Toyota no la tendrá fácil: se mete de lleno en uno de los segmentos más calientes del mercado. La competencia es variada y está formada por modelos ya consolidados. A continuación, un cuadro comparativo con los precios de septiembre de 2025 y la posición estimada del Yaris Cross:

ModeloPrecio desde (AR$)Precio hasta (AR$)
Toyota Yaris Cross (estimado)$32.000.000 (aprox.)$41.000.000 (aprox.)
VW T-Cross$42.544.150$54.749.150
Chevrolet Tracker$33.681.900$42.390.900
Nissan Kicks$31.589.200$41.300.100
Renault Duster$35.950.000$41.090.000
VW Nivus$36.500.000$45.278.300
Peugeot 2008$40.170.000$48.190.000