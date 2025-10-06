El SUV más accesible de Toyota se acerca a Argentina: cómo es y contra quién compite
El Yaris Cross llega desde Brasil para posicionarse por debajo del Corolla Cross. Precios estimados, características técnicas y rivales directos en un segmento dominado por marcas fuertes.
Toyota redobla su apuesta por el segmento SUV con un lanzamiento que tiene el ojo puesto no solo en ampliar su participación en el mercado, sino también en seducir a un público que busca un equilibrio entre tecnología, consumo y precio. Se trata del Yaris Cross, un nuevo modelo que llegará a la Argentina en los próximos meses para convertirse en el SUV más accesible del portafolio de la marca japonesa.
Concebido y producido en Brasil, el Yaris Cross no es una simple adaptación: fue diseñado desde cero pensando en mercados emergentes como el argentino. Esto se refleja en su diseño robusto, un mayor despeje del suelo y una arquitectura basada en la plataforma DNGA-B, utilizada por Toyota en Asia para modelos con un perfil más aventurero.
Mientras en Brasil reemplazará directamente al Yaris convencional, en Argentina convivirá con el hatchback, posicionándose entre este y el Corolla Cross. Es decir, no será el modelo de entrada, pero sí la puerta de acceso al mundo SUV dentro de Toyota.
Lo que se sabe hasta ahora: motorizaciones y dimensiones
Aunque no hay confirmación oficial sobre los niveles de equipamiento o las versiones disponibles en el país, sí trascendió que contará con alternativas nafteras e híbridas. Estas últimas combinarían un motor 1,5 litros con un propulsor eléctrico, lo que lo convertiría en una opción más dentro del creciente universo de vehículos electrificados, un segmento donde Toyota lidera con comodidad.
En cuanto a dimensiones, el Yaris Cross medirá:
- 4,31 metros de largo
- 1,77 metros de ancho
- 1,65 metros de alto
- 2,62 metros de distancia entre ejes
- Baúl: 471 litros
La combinación de tamaño compacto con un baúl generoso apunta a usuarios urbanos que buscan practicidad sin resignar espacio.
Así se perfila frente a sus competidores
El nuevo SUV compacto de Toyota no la tendrá fácil: se mete de lleno en uno de los segmentos más calientes del mercado. La competencia es variada y está formada por modelos ya consolidados. A continuación, un cuadro comparativo con los precios de septiembre de 2025 y la posición estimada del Yaris Cross:
Modelo Precio desde (AR$) Precio hasta (AR$) Toyota Yaris Cross (estimado) $32.000.000 (aprox.) $41.000.000 (aprox.) VW T-Cross $42.544.150 $54.749.150 Chevrolet Tracker $33.681.900 $42.390.900 Nissan Kicks $31.589.200 $41.300.100 Renault Duster $35.950.000 $41.090.000 VW Nivus $36.500.000 $45.278.300 Peugeot 2008 $40.170.000 $48.190.000