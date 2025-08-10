El Toyota Yaris Cross obtiene 5 estrellas en ASEAN NCAP y genera expectativa en Argentina

El Toyota Yaris Cross, el flamante SUV del segmento B que Toyota confirmó que llegará a Argentina desde Brasil en noviembre para competir en su categoría, ha pasado por las pruebas de seguridad de ASEAN NCAP. Este organismo, que rige para el sudeste asiático, evaluó el modelo fabricado en Indonesia. Es importante señalar que, si bien el vehículo que se producirá en Brasil podría presentar diferencias con el de aquel mercado y los protocolos de ASEAN NCAP no son idénticos a los de Latin NCAP (el ente que opera en nuestra región), estos resultados ofrecen una valiosa referencia sobre su desempeño en seguridad.

Resultados Destacados en ASEAN NCAP

El nuevo SUV B de Toyota impresionó en las pruebas de ASEAN NCAP, obteniendo la máxima puntuación posible. Sus resultados detallados fueron los siguientes:

5 de 5 estrellas de calificación general.

Un total de 83,02 puntos sobre un máximo de 100.

El desglose de los puntos por categorías es el siguiente:

Ocupante Adulto: 36,60 puntos de un máximo de 40.

Ocupante Infantil: 17,32 puntos de un máximo de 20.

Asistencias a la Seguridad: 16,89 puntos de un máximo de 20.

Seguridad para Motociclistas: 12,21 puntos de un máximo de 20.

Protección en Pruebas de Impacto

Según el organismo, en la prueba de impacto frontal, tanto el conductor como el acompañante mostraron buena protección en las piernas, el cuello y la cabeza. La protección del pecho de ambos ocupantes fue calificada como “adecuada”. Un detalle a tener en cuenta es que la pierna derecha del conductor (en aquellos mercados se conduce del lado derecho) mostró una protección marginal. En la prueba de impacto lateral, la protección fue buena para todo el cuerpo de los ocupantes.

Equipamiento de Seguridad en el Mercado Asiático

Es relevante destacar que, en los mercados del sudeste asiático, el Yaris Cross cuenta con un equipamiento de seguridad robusto, que incluye:

Seis airbags.

Frenado autónomo de emergencia.

Mantenimiento de carril.

Sensor de punto ciego.

Luces altas automáticas, entre otras características.

Expectativas para Argentina

Por el momento, habrá que esperar a que Toyota comience la producción de las primeras unidades del Yaris Cross en Brasil y, posteriormente, a que Latin NCAP lo someta a sus propias evaluaciones para obtener los resultados específicos para nuestra región. Sin embargo, si se toman como referencia los muy positivos resultados de ASEAN NCAP, las perspectivas para la seguridad del Toyota Yaris Cross en Argentina son alentadoras.