Expectativa por la nueva Toyota Hilux: ya tiene fecha de debut internacional

La Toyota Hilux se prepara para una renovación profunda. La marca japonesa confirmó que su pick-up más exitosa tendrá su estreno en el Salón del Automóvil de Bangkok, que se llevará a cabo entre el 28 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025. Será el inicio de una nueva etapa que incluye, por primera vez, opciones electrificadas.

Tras su presentación en Tailandia, la Hilux renovada desembarcará en Australia durante el primer semestre de 2026 y, posteriormente, llegará a la Argentina. El gran atractivo de la gama será la incorporación de variantes híbridas, que más adelante se complementarán con una versión enchufable.

Aunque la plataforma no cambiará respecto del modelo actual, lanzado en 2015, la actualización será significativa. En el exterior, adoptará un diseño más moderno, con faros, parrilla, paragolpes y ópticas traseras de nuevo estilo, alineados con el lenguaje de los SUV más recientes de Toyota. En el interior, se espera un tablero rediseñado, mayor sofisticación y un sistema multimedia con pantalla flotante.

En la mecánica, la Hilux mantendrá sus motores turbodiésel de 2.4 y 2.8 litros, sumando un sistema híbrido ligero de 48 V que ya se ofrece en mercados internacionales. Además, Toyota trabaja en un motor naftero 2.0 turbo de 304 CV, con capacidad para operar con combustibles sintéticos o hidrógeno, en línea con su estrategia de energías alternativas.

Con estas novedades, la Toyota Hilux buscará reforzar su liderazgo en el competitivo segmento de las pick-ups medianas, sumando eficiencia y tecnología sin perder su reconocida robustez.