Ferrari 849 Testarossa: el regreso de un nombre legendario con más de 1.000 caballos de potencia

Ferrari oficializó la llegada del 849 Testarossa, un modelo que rescata una denominación histórica para dar continuidad a la gama que hasta ahora encabezaba el SF90 Stradale. Con este lanzamiento, la casa italiana propone un deportivo híbrido enchufable con prestaciones cercanas a las de un vehículo de competición, pero homologado para circular en las calles.

El diseño rinde tributo a modelos icónicos como el 512, con una estética de corte neoretro y elementos modernos esculpidos para mejorar la aerodinámica. Según datos oficiales, el 849 Testarossa puede generar hasta 415 kg de carga aerodinámica a 250 km/h.

El sistema de propulsión es una evolución del visto en el SF90. Se trata de un motor V8 4.0 litros biturbo de 830 CV, asistido por tres impulsores eléctricos que suman otros 220 CV. El resultado es una potencia combinada de 1.050 CV, con cifras de aceleración que lo colocan entre los más veloces de su categoría: acelera de 0 a 100 km/h en 2,3 segundos y supera los 330 km/h de velocidad máxima.

Además, la marca ofrecerá una variante Assetto Fiorano, con mejoras en chasis, reducción de peso y elementos específicos para un uso aún más deportivo.

El habitáculo mantiene un planteo minimalista, con fuerte orientación al conductor. Entre las novedades se destacan un panel de instrumentos curvo de alta resolución y un selector de marchas que evoca a los clásicos cambios manuales de Ferrari.

La producción del 849 Testarossa comenzará en 2026 y se ofrecerá en carrocerías coupé (460.000 euros) y spider (500.000 euros). No será un modelo limitado en unidades, aunque sí estará dentro de las propuestas más exclusivas del Cavallino Rampante.

📊 Características principales del Ferrari 849 Testarossa