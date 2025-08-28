Golf 1989 frente al Golf actual: qué reveló la prueba de choque comparativa

La compañía alemana Dekra, especializada en ensayos e inspecciones de vehículos desde hace más de un siglo, llevó a cabo un estudio comparativo entre dos generaciones del Volkswagen Golf con el objetivo de analizar la evolución de la seguridad.

El trabajo consistió en someter a un Golf II, fabricado en 1989, a un crash test bajo los criterios del protocolo Euro NCAP 2020, y contrastar sus resultados con los de la versión actual, el Golf VIII.

El impacto se realizó en Neumünster: el modelo de 1989 chocó contra una barrera a 64 km/h con un 40% de superposición frontal, simulando un choque real entre dos vehículos a velocidades urbanas. Según el informe, el habitáculo del Golf II no resistió, los componentes metálicos invadieron la zona de los pasajeros y las probabilidades de supervivencia habrían sido mínimas. En cambio, el Golf VIII mantuvo la célula de seguridad intacta, con airbags y sistemas de retención en funcionamiento, lo que habría reducido las lesiones a un nivel leve.

Las pruebas también se extendieron a un circuito en Lausitzring, donde se evaluaron maniobras de frenado y estabilidad. Allí se registró que el Golf moderno necesita hasta un 30% menos de distancia para detenerse que el Golf II. En la llamada “prueba del alce”, el modelo de los años 80 perdió adherencia a partir de los 65 km/h, mientras que la versión actual alcanzó los 75 km/h sin comprometer la trayectoria.

Otro aspecto destacado fue el sistema de iluminación: los faros halógenos del Golf II quedaron en evidencia frente a la tecnología LED del Golf VIII, que ofrece mayor alcance, uniformidad y visibilidad para peatones y ciclistas. También se valoró la incorporación de la tercera luz de freno y de sistemas de iluminación trasera más efectivos.

“Los resultados confirman cuánto ha avanzado la seguridad automotriz en tres décadas y media”, señaló Markus Egelhaaf, especialista de Dekra, quien también advirtió que el desarrollo de nuevas funciones digitales no debe dejar de lado la prioridad de seguir reforzando la protección de los ocupantes.