Honda confirmó el valor actual de la Tornado XR300

Honda difundió el listado actualizado de precios de su línea de motocicletas en Argentina y confirmó que la Tornado XR300 conserva el mismo valor que en agosto. En septiembre de 2025, la referencia de venta es de $10.529.600.

Este modelo, uno de los más representativos dentro del segmento dual-sport, fue rediseñado con varias incorporaciones técnicas que la posicionan como una opción versátil tanto para uso urbano como fuera del asfalto.

Entre las principales novedades se encuentra el motor monocilíndrico de 293,5 cc con inyección electrónica PGM-FI, que reemplazó al carburador y mejoró la eficiencia en consumo y respuesta. La potencia declarada es de 24,8 CV a 7.500 rpm, con un par máximo de 26,5 Nm a 5.750 rpm, superando las cifras de la generación anterior XR250.

Otro punto destacado es la mayor autonomía, gracias al tanque de 13,8 litros (antes 11,5), así como el nuevo sistema de frenos con discos en ambas ruedas y ABS de doble canal. A estas mejoras se suma la iluminación Full LED, que actualiza el diseño y la seguridad respecto al faro halógeno de la versión previa.

En materia de suspensiones, la Tornado XR300 mantiene una horquilla telescópica delantera con 221 mm de recorrido y un monoshock Pro-Link trasero con 227 mm. Su peso con líquidos es de 153 kilos y la altura del asiento llega a 890 mm, conservando el estilo trail clásico de la familia Tornado.

Con estas características, el modelo se consolida en el mercado como una alternativa equilibrada para quienes buscan una moto robusta, eficiente y apta tanto para el día a día en la ciudad como para travesías en caminos más exigentes.