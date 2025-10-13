Honda Navi 110: el precio actualizado y lo que ofrece la moto urbana más compacta de la marca

En octubre de 2025, la Honda Navi 110 tiene un precio oficial de $3.367.000 en Argentina, según los valores publicados por la marca japonesa, frente a los $3.294.200 del modelo Wave. Este modelo se consolidó como una de las motos más vendidas del país, destacándose por su diseño compacto, bajo mantenimiento y conducción sencilla.

La Navi nació para los desplazamientos urbanos y se posiciona como una alternativa práctica frente a scooters y motos de mayor tamaño. Equipa un motor monocilíndrico de 109 cc, de cuatro tiempos, con arranque eléctrico y a pedal, además de transmisión automática tipo V-Matic, lo que elimina la necesidad de cambios manuales.

El tanque de 3,5 litros y su peso de apenas 104 kilos le otorgan buena agilidad en el tránsito diario, mientras que su altura de asiento de 762 mm permite una postura cómoda para distintos tipos de conductores. Uno de sus puntos más valorados es el baúl con cerradura, ubicado debajo del logotipo, pensado para guardar objetos personales con seguridad.

Ficha técnica de la Honda Navi 110 (2025)

Características Detalles Motor Monocilíndrico, 4 tiempos Cilindrada 109 cc Refrigeración Por aire Transmisión Automática V-Matic Arranque Eléctrico y a pedal Capacidad de combustible 3,5 litros Dimensiones (L x A x H) 1.808 x 748 x 1.039 mm Altura del asiento 762 mm Peso 104 kg Neumático delantero 90/90-12 Neumático trasero 90/100-10

Consumo y autonomía

La Navi registra un consumo promedio de 2,3 litros cada 100 kilómetros, lo que le permite recorrer unos 150 km con el tanque lleno. Si bien este valor es algo más elevado que el de la Honda Wave 110 —que ronda los 2 litros—, la diferencia se compensa con su transmisión automática y su mayor facilidad de manejo.

Velocidad y comportamiento

La potencia máxima de 7,8 CV y el par motor cercano a 9 Nm le permiten alcanzar unos 85 km/h de velocidad de marcador, suficientes para circular con agilidad en la ciudad. Sin embargo, no está pensada para trayectos por autopista o viajes largos, donde su limitada velocidad y su autonomía reducida podrían convertirse en desventajas.

Conclusión

La Honda Navi 110 se afirma como una excelente opción para quienes buscan una moto económica, liviana y funcional. Ideal para uso urbano y traslados cortos, ofrece una combinación de simplicidad mecánica, bajo consumo y practicidad que la vuelve atractiva, especialmente para nuevos usuarios o como segunda moto.