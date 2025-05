Honda presenta la nueva CB350 H´ness en Argentina: clásico estilo retro con tecnología moderna

Honda CB350 H’ness: el encanto de lo clásico que no teme al futuro

No hace falta que una moto sea ruidosa para hacerse notar. Algunas, simplemente, imponen respeto por su elegancia. Por la manera en que mezclan pasado y presente sin que se noten las costuras. La nueva Honda CB350 H’ness es una de esas máquinas que no necesitan alardes para captar miradas: habla en otro idioma, uno donde el acero tiene alma y cada curva del diseño parece pensada para contar una historia.

A partir de junio, este modelo se podrá ver en las concesionarias argentinas. Pero ya hay quienes la están esperando como si fuera un reencuentro. Porque la CB350 H’ness, más que una novedad, es una especie de regreso: una reverencia al espíritu de las viejas café racers, aunque con corazón moderno y cerebro electrónico.

Una moto que no apura: fluye

El motor es monocilíndrico, de 349 cc, y no pide que lo fuerces. Te acompaña, empuja desde abajo, entrega torque sin histerias. No está hecha para romper cronómetros en el cuarto de milla, sino para disfrutar la ruta con los sentidos encendidos. Es ideal para la ciudad, pero no se incomoda si la llevás lejos. Lo suyo es la cadencia, el ritmo que marca el viento, no el vértigo.

Con inyección electrónica, refrigeración por aire y una caja de cinco marchas con embrague asistido y sistema anti-rebote, lo que propone Honda con esta CB350 H’ness es una experiencia de conducción limpia, previsible y placentera. Algo que, en un mundo que acelera sin saber adónde, suena bastante revolucionario.

Seguridad sin estridencias, pero con respuestas

El andar de esta moto no solo es amable: también es seguro. Frenos a disco adelante y atrás, con sistema ABS de doble canal, y un añadido que marca la diferencia en momentos clave: el sistema de parada de emergencia (ESS), que activa las balizas si detecta una desaceleración brusca. Puede parecer un detalle, pero en dos ruedas, los detalles salvan vidas.

Y como todo lo que se siente bien tiene que agarrarse bien al asfalto, Honda incluyó control de tracción HSTC, que cuida de la rueda trasera cuando el suelo se pone traicionero. Es tecnología sin arrogancia: está ahí, silenciosa, hasta que se la necesita.

Diseño con memoria, alma y una cuota de elegancia japonesa

Hay motos que parecen salidas de una línea de producción. Y hay otras, como la CB350 H’ness, que parecen dibujadas a mano.

El tanque en forma de gota, con líneas que evocan una época donde lo clásico era sinónimo de buen gusto, es una de las primeras cosas que llama la atención. No solo es hermoso: tiene autonomía real, pensada para viajes largos, como los que uno sueña más de lo que concreta… hasta que tiene una excusa así.

Las luces LED, los guiños estáticos y el tablero mixto (analógico y digital) hacen equilibrio entre dos mundos. Es una moto que no le teme al futuro, pero no se olvida de dónde viene. Tiene terminaciones cuidadas, y se ofrece en tres colores con nombre de novela japonesa: Matte Marshal Green Metallic, Pearl Nightstar Black y Precious Red Metallic. Cada una cuenta algo distinto, pero todas comparten el mismo espíritu.

¿Quién es el que va a elegir esta moto?

Alguien que no corre para escapar. Alguien que elige llegar distinto, no primero. Un conductor que entiende que la moto también puede ser una extensión del estilo, del carácter, del deseo de ir —por fin— un poco más despacio.

La Honda CB350 H’ness no está pensada para quienes buscan la potencia bruta o el ruido que impone. Es una propuesta para quienes saben que, a veces, la mejor forma de ir rápido... es ir bien.