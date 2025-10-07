Honda Motor de Brasil presentó la XR 300L Tornado Edición Especial, una evolución del modelo lanzado en 2024 que refuerza su perfil aventurero. La novedad se dio a conocer en el marco de la convención anual que la compañía realizó el 2 de octubre, donde además se revelaron seis nuevos lanzamientos previstos para 2026.

La Tornado 300 se consolidó en poco tiempo como una de las motos más populares por su versatilidad y diseño pensado para el uso mixto. La nueva versión profundiza ese enfoque con una estética inspirada en las CRF del Rally Dakar, gráficos específicos y una paleta de colores exclusiva, que remarcan su ADN off-road.

Honda presenta la Tornado 300 Edición Especial, con ADN de Rally Dakar

Aunque no presenta modificaciones mecánicas, conserva el motor monocilíndrico de 293,5 cc, con inyección electrónica y una potencia de 24,8 CV a 7.500 rpm. El torque máximo es de 26,5 Nm a 5.750 rpm, lo que la convierte en una opción equilibrada entre rendimiento urbano y uso en caminos rurales.

En materia de equipamiento, mantiene las suspensiones de largo recorrido, incorpora frenos a disco con ABS de doble canal, iluminación Full LED y un tablero digital minimalista. Uno de los puntos destacados es la mayor autonomía, gracias al nuevo tanque de 13,8 litros, que mejora notablemente la eficiencia frente a la generación anterior.

La llegada de esta edición especial a los concesionarios brasileños está prevista para el primer trimestre de 2026, aunque aún no hay confirmación sobre su arribo al mercado argentino.

Ficha destacada – Honda XR 300L Tornado Edición Especial

CaracterísticaDetalle
MotorMonocilíndrico 4T – 293,5 cc
Potencia24,8 CV @ 7.500 rpm
Torque26,5 Nm @ 5.750 rpm
AlimentaciónInyección electrónica
Tanque de combustible13,8 litros
FrenosDisco delantero y trasero con ABS
IluminaciónFull LED
EstiloInspirado en las CRF del Rally Dakar
LanzamientoPrimer trimestre de 2026 (Brasil)