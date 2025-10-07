Honda presenta la Tornado 300 Edición Especial, con ADN de Rally Dakar

Honda Motor de Brasil presentó la XR 300L Tornado Edición Especial, una evolución del modelo lanzado en 2024 que refuerza su perfil aventurero. La novedad se dio a conocer en el marco de la convención anual que la compañía realizó el 2 de octubre, donde además se revelaron seis nuevos lanzamientos previstos para 2026.

La Tornado 300 se consolidó en poco tiempo como una de las motos más populares por su versatilidad y diseño pensado para el uso mixto. La nueva versión profundiza ese enfoque con una estética inspirada en las CRF del Rally Dakar, gráficos específicos y una paleta de colores exclusiva, que remarcan su ADN off-road.

Aunque no presenta modificaciones mecánicas, conserva el motor monocilíndrico de 293,5 cc, con inyección electrónica y una potencia de 24,8 CV a 7.500 rpm. El torque máximo es de 26,5 Nm a 5.750 rpm, lo que la convierte en una opción equilibrada entre rendimiento urbano y uso en caminos rurales.

En materia de equipamiento, mantiene las suspensiones de largo recorrido, incorpora frenos a disco con ABS de doble canal, iluminación Full LED y un tablero digital minimalista. Uno de los puntos destacados es la mayor autonomía, gracias al nuevo tanque de 13,8 litros, que mejora notablemente la eficiencia frente a la generación anterior.

La llegada de esta edición especial a los concesionarios brasileños está prevista para el primer trimestre de 2026, aunque aún no hay confirmación sobre su arribo al mercado argentino.

Ficha destacada – Honda XR 300L Tornado Edición Especial