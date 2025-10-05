Honda WN7: su primera motocicleta grande totalmente eléctrica

Honda ha revelado detalles significativos sobre su primera motocicleta grande totalmente eléctrica, confirmando que el modelo de producción en serie se llamará Honda WN7. Este vehículo se basa en el concept EV Fun, que fue presentado previamente en el EICMA 2024.

El nombre asignado por Honda es revelador de su propósito y diseño. La “W” de WN7 se inspira en el concepto de desarrollo “Be the Wind”, la “N” hace referencia al estilo “Naked” y el número 7 indica su categoría de potencia.

Potencia de mil y carga flexible

La Honda WN7 está diseñada para ofrecer unas prestaciones tanto gratificantes como adictivas. Su tren de potencia, basado en un motor de refrigeración líquida de 18 kW, desarrolla un nivel de entrega de potencia similar al que se encontraría en una motocicleta con motor de combustión interna (ICE) de 600 cc.

Sin embargo, el par motor es donde la WN7 sobresale: alcanza los 100 Nm, una cifra comparable a la de una motocicleta ICE de 1.000 cc. Este rendimiento se logra manteniendo un peso en orden de marcha de solo 217 kg.

En cuanto a la autonomía, la WN7 cuenta con una batería fija de ion-litio que ofrece más de 130 km. Para eliminar el estrés de la recarga, Honda ha integrado opciones flexibles:

Carga rápida: es compatible con el estándar automotriz CCS2. Esto permite pasar del 20 % al 80 % de la carga en apenas 30 minutos. Carga doméstica: utilizando cargadores domésticos “wall box” de 6 kVA, una carga completa (0 a 100 %) se realiza en menos de 3 horas.

Experiencia de conducción y tecnología

La WN7 mantiene el diseño esbelto y futurista del EV Fun Concept. El desarrollo de esta moto se centró en proporcionar a los motociclistas una experiencia emocional muy distinta a la de las motos ICE. Está desarrollada para brindar nuevas sensaciones de pilotaje, caracterizadas por ser silenciosas, suaves y totalmente libres de vibraciones y emisiones.

Honda asegura que se han aplicado sus niveles inigualables de experiencia y conocimientos, acumulados durante más de 75 años de desarrollo de motocicletas, garantizando que las clásicas cualidades de la marca —equilibrio, estabilidad y diversión pura— sean evidentes en la WN7.

Entre las especificaciones principales ya anunciadas, la WN7 incluye una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad RoadSync y menús exclusivos para vehículos eléctricos (EV), además de iluminación LED tanto delante como detrás.