Huawei irrumpió en el mercado premium con el Maextro S800, un sedán que desafía a Mercedes y Audi

Huawei dio un paso decisivo en la industria automotriz con el lanzamiento del Maextro S800, un sedán premium que ya genera gran impacto en China y se posiciona como rival directo de marcas europeas tradicionales como Mercedes-Benz, Audi y BMW.

Desde su estreno comercial a fines de mayo de 2025, este modelo de lujo alcanzó más de 8.000 pedidos en apenas 50 días, cifra destacada en un segmento donde la exclusividad y el confort son prioridad más que la producción masiva.

Con una carrocería de casi 5,5 metros de largo y 2 metros de ancho, el Maextro S800 ofrece un interior diseñado para el máximo confort, especialmente para quienes viajan en las plazas traseras. Estos asientos cuentan con ajustes eléctricos, masaje, reposapiés, mesas plegables, pantallas individuales, soporte para copas de champán e incluso una pequeña heladera, todo tapizado con materiales de alta calidad como cuero y maderas nobles.

La marca propone dos versiones: una totalmente eléctrica con tres motores que entregan 852 caballos de fuerza y una autonomía de hasta 700 kilómetros, y otra híbrida enchufable que combina motor eléctrico y a combustión para alcanzar más de 1.000 caballos, superando la potencia de sedanes de lujo europeos como Bentley o Rolls-Royce.

Un detalle innovador que distingue al Maextro S800 es su capacidad para ejecutar movimientos en diagonal, gracias a un sistema de dirección en las ruedas traseras que permite girar hasta 16 grados, facilitando maniobras en espacios reducidos y mejorando la agilidad frente a modelos como el Mercedes Clase S o el Rolls-Royce Ghost.

Con precios que parten desde cerca de 700.000 yuanes (aproximadamente 100.000 dólares), el Maextro S800 presenta una propuesta de lujo y tecnología avanzada a un costo competitivo frente a sus pares europeos, convirtiéndose en uno de los referentes del segmento premium dentro del mercado chino.

Este lanzamiento confirma el avance sostenido de la industria automotriz china, que ya no solo produce sino que innova, buscando competir globalmente con las marcas más tradicionales.