JAC amplía su oferta en Argentina con nuevas versiones del S2 FL y JS4

JAC continúa con su estrategia de expansión en el mercado argentino y presentó dos nuevas configuraciones de sus SUV más compactos. Se trata del S2 FL Luxury, que ahora incorpora transmisión automática tipo CVT, y del JS4 Flagship, con un mayor nivel de equipamiento en materia de confort y seguridad.

En el caso del S2 FL, la nueva versión se suma a la ya conocida “Intelligent”. Mantiene el motor naftero 1.5 L VVT de 111 CV y 146 Nm, pero reemplaza la caja manual de cinco marchas por una automática CVT. Entre sus principales elementos de equipamiento incluye: pantalla táctil de 9”, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, tapizados de ecocuero, control de crucero, sensores traseros de estacionamiento y cámara de retroceso. En seguridad, ofrece doble airbag, frenos con ABS/EBD/BA, control de estabilidad (ESP), anclajes ISOFIX, asistente de arranque en pendientes y luces automáticas, entre otros sistemas.

Por su parte, el JS4 Flagship se posiciona por encima de la versión Luxury, manteniendo el motor 1.5 turbo de 147 CV y 210 Nm, también asociado a caja CVT. Este nivel de equipamiento incorpora portón trasero con apertura eléctrica, tablero digital, asientos delanteros calefaccionados con regulación eléctrica, espejos plegables, cámara de 360° y sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como alerta de salida de carril, aviso de colisión frontal, detector de punto ciego y luces altas automáticas.

Precios y garantía

JAC S2 FL Luxury 1.5 CVT: USD 21.900

JAC JS4 1.5T Flagship CVT: USD 29.500

Ambos modelos cuentan con garantía de siete años o 150.000 kilómetros, la más amplia del segmento.