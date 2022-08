Juntando tierra: por qué hay 30.000 autos "varados" en Zarate

Quien pase por estos días la terminal de Zarate se encontrará con una postal diferente: hay cerca de 30.000 autos varados desde hace semanas que esperan autorización de ingreso. Pero no es el único problema: por el colapso, la terminal avisó que si no se comienzan a liberar los playones, no habrá espacio para exportar.

El periodista Luis Ceriotto escribió en su informe sobre el tema, que requieren de la licencia no automática, cuya “firma” pasó de la Secretaría de Industria a la de Comercio, a cargo de Matías Tombolini.

Según advirtieron desde la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), estas demoras que se registran a nivel importaciones podrían impactar negativamente en un mercado ya de por sí muy castigado.

La lenta puesta en funciones del nuevo equipo económico que encabeza Sergio Massa está generando un inconveniente inesperado para las empresas automotrices.

La importación de vehículos pasó de ser automática a requerir licencias "no automáticas" de importación con la llegada de Alberto Fernandez a la presidencia, bajo el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

Esa dependencia estuvo hasta el mes pasado bajo la órbita de Ariel Schale, de cuya firma dependieron las SIMI durante más de dos años y medio. Con la renuncia de Schale, en las empresas automotrices se quedaron sin interlocutor de un día para otro.

Hasta el momento, a tres semanas de haber asumido el nuevo equipo económico, no fue autorizada la importación de un solo vehículo. Y a pesar de que las SIMI para vehículos está parada, los buques que los traen desde Brasil y otros países continuaron llegando y descargando su mercadería.

La empresa agregó que, de continuar esta situación, el próximo paso será que tampoco se se podrán exportar autos.

Esto sin duda afectará al mercado que tendrá menos disponibilidad de 0Km. La escasez, por las restricciones al acceso al dólar y las trabas a las importaciones, harán que continúen las distorsiones de valores y los sobreprecios.