Kia K4 bajo la lupa: así le fue en las pruebas de Latin NCAP

El Kia K4, producido en México y pensado como sucesor del Cerato, fue sometido a las pruebas de Latin NCAP —el organismo que evalúa la seguridad de los autos en América Latina— y obtuvo el mejor resultado posible: cinco estrellas.

El modelo se evaluó en su versión base, equipada con seis airbags, control de estabilidad y la posibilidad de sumar sistemas avanzados de asistencia (ADAS). Los ensayos incluyeron impacto frontal, impacto lateral, impacto contra poste, protección a peatones, latigazo cervical y distintos escenarios de frenado autónomo de emergencia (AEB), además de asistencia a la velocidad.

Los resultados fueron contundentes: estructura estable, protección completa para cabeza, cuello y pecho de los ocupantes adultos, desempeño sobresaliente para ocupantes infantiles y una respuesta robusta del AEB en todas las pruebas. Solo se señaló como aspecto a mejorar la instalación de sistemas de retención infantil en la plaza central trasera y algunos puntos débiles en la protección de peatones hacia el parabrisas y los pilares A.

Este es el segundo modelo consecutivo de Kia en alcanzar la máxima calificación en Latin NCAP, luego del K3. Según Alejandro Furas, secretario general del organismo, “la marca avanza hacia un estándar de seguridad que debería servir de ejemplo para el resto de la industria en la región”.

El Kia K4 debutará en la Argentina antes de fin de año como una de las novedades más esperadas del segmento C, respaldado por el sello de seguridad más alto de la región.